entraron a una vivienda, revolvieron y robaron

“Se siente mucha impotencia al ver que te tocan tus cosas, invaden tu privacidad, estaba todo revuelto, tirado en el piso…” expresó con dolor la familia de Catriel que el pasado fin de semana, sufrió el robo en su vivienda ubicada en calle Italia 368, a metros de la Plaza San Martín, (pleno centro de la ciudad).

La inseguridad va ganando terreno en la localidad y genera mucha preocupación en toda la comunidad. En los últimos días autores desconocidos ingresaron por la fuerza a una vivienda, aprovechando que sus moradores no se encontraban y sustrajeron varios elementos de valor.

ROBO

La familia Catrielense había viajado fuera de la localidad el día 23 de mayo, al regresar a su domicilio, el lunes 29, se encontraron con el escenario menos deseado. Todo revuelto y faltante de algunas pertenencias.

De acuerdo al relato de las víctimas, los delincuentes accedieron al domicilio a través del techo, ya que las viviendas de esa cuadra (de calle Italia) están casi todas conectadas a través de los techos. Una vez que los malvivientes accedieron al predio, forzaron una reja que protegía la ventana de la cocina, cuyo diámetro no era superior a un metro de largo por 40 cm de alto, por ese lugar ingresaron a la casa.

En diálogo con “Radio Alas”, los damnificados relataron la situación: “la casa, en las condiciones que estaba cuando llegamos, era para tener un infarto, estaba todo revuelto, sacaron todo de los placares, ropa, zapatos, todo tirado en el suelo, daba pena ver eso”.

“Se llevaron algunas joyas, alhajas, perfumes importados, relojes, una campera inflable, lo demás estaba todo desordenado. En un bolso de Mary Kay que estaba lleno de productos, lo dieron vuelta sobre la ropa desparramada y allí echaron los alhajeros míos, pulseras, aros, anillos de oro, perfumes importados, 5 relojes de marca, las cosas más caras de oro me las había puesto y llevado”, sostuvo la dueña de casa.

“Cuando entramos imaginamos que nos habían llevado los televisores, computadoras, pero no se llevaron nada porque por el agujero por donde entraron no salía ninguna cosa del interior de la casa.

No se pudieron llevar nada porque no pudieron abrir las puertas, tuvieron que salir por el mismo lugar por donde entraron. No rompieron nada dentro de casa”.

Los delincuentes intentaron salir por las puertas de la vivienda, “dejaron unas llaves que teníamos colgadas en los llaveros, las fueron probando para tratar de abrir las puertas del frente y atrás, no las pudieron sacar y las dejaron colocadas. No pudieron abrir las puertas porque son de chapa muy dura”, explicó.

“Para nosotros buscaban dinero o cosas de valor, nosotros no tenemos nada, somos jubilados”, enfatizaron.

De acuerdo al testimonio de vecinos, el robo habría sido el último domingo, “los ladrones salieron de nuestra casa a las 20,30 hs cuando los vecinos escucharon el golpe que saltaron desde el techo al piso, se deben haber tomado sus horas acá adentro, quizás ingresaron a las 15 hs o 16 hs para revolver todo. Yo había dejado la persiana del dormitorio 20 cm levantada y estaba baja, la habían cerrado para poder trabajar ellos tranquilos y prender las luces”.

“Nos generó mucha impotencia ver que te tocan todas las cosas, te invaden tu privacidad, eso es lo que más molesta. Las cosas que pisotearon, ensuciaron, hubo que lavar todo y armar todo de nuevo la casa, la presión se me subió a 15… Es terrible el dolor que se siente”, manifestaron.

“Pusimos rejas nuevas, más resistentes, salimos un rato y uno de los dos dice voy a dar una vuelta a la casa. Estamos pensando en poner cámaras de seguridad, alarma, todos los vecinos están preocupados, algo así nunca había pasado en la cuadra”, sostuvieron.

“A los vecinos ya les dijimos que se cuiden, está complicado Catriel, necesitamos más seguridad”, concluyeron.