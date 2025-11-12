entre los 50 mejores del tenis de mesa argentino » Catriel25Noticias.com

CATRIEL (RN) — Matheo Bruno tiene apenas 11 años, pero ya conoce el verdadero significado de la palabra “campeón”. Este joven deportista, integrante de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa de Catriel, no solo se ganó un lugar entre los 50 mejores jugadores del país, sino también el respeto y la admiración de todos por su historia de superación. (www.infosports.com.ar)

Nacido el 10 de febrero de 2014 en el Sanatorio Trinidad Mitre de Buenos Aires, Matheo —o Matute, como le dice cariñosamente su profesor Cristian Pereyra— llegó al mundo con una cardiopatía congénita, una afección que afecta la estructura del corazón y requiere cuidados permanentes. Desde entonces, vive con un marcapasos y ha enfrentado múltiples cirugías, la última en 2024.

En 2018, junto a su mamá Valeria, se radicó en Catriel. Allí comenzó una nueva etapa de su vida. Hoy cursa sexto grado en la Escuela Primaria N.º 241, y fue gracias a un compañero que conoció la existencia de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa. Desde abril de 2025 entrena con entusiasmo, disciplina y una sonrisa que lo distingue entre todos.

“El tenis de mesa le devolvió las ganas de divertirse y disfrutar la vida”, cuenta su mamá emocionada.

Matheo es reservado, atento y dedicado. Escucha cada indicación de sus profesores con atención y no falta a ningún entrenamiento. Antes probó otras actividades culturales y deportivas, pero solo en el tenis de mesa encontró su verdadera pasión. También practica natación, recomendada por los médicos para fortalecer su corazón y controlar el asma.

En octubre de 2025, participó de su primer torneo regional puntuable para el ranking nacional, disputado en el SUM del CEM N.º 78 de Catriel. Allí obtuvo la medalla de plata en la categoría Sub-11, un logro que lo posicionó en el puesto N.º 49 del Ranking Nacional Argentino.

Este resultado es fruto del esfuerzo, la constancia y el amor por el deporte. “Matute es un ejemplo de superación. En cada revés y en cada drive deja el alma”, afirma su entrenador Cristian Pereyra, quien celebra junto a él “un triunfo a la vida”.

Hoy, Matheo es un niño feliz, que combina estudio y deporte con el mismo entusiasmo. Su historia demuestra que los verdaderos campeones no solo se miden por los trofeos, sino por la fuerza con la que enfrentan los desafíos del camino.