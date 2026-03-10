se incendió un camión cerca de Puelén. Pérdidas totales » Catriel25Noticias.com

Durante la noche de este lunes se registró el incendio de un camión sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 170, en el tramo que une las localidades de 25 de Mayo y Puelén.

Según informaron fuentes policiales, el aviso se recibió en horas de la noche alertando sobre un incendio vehicular en ese sector de la ruta. Al llegar al lugar, el personal constató que se trataba de un acoplado térmico que se encontraba envuelto en llamas, las cuales terminaron destruyéndolo en su totalidad. El transporte viajaba al Alto Valle a buscar manzanas con destino Brasil.

En el sitio se realizaron tareas de enfriamiento y de seguridad para evitar la propagación del fuego hacia otras áreas y garantizar la circulación segura de automóviles y camiones que transitaban por la zona.

Desde el operativo se agradeció especialmente la colaboración del personal de seguridad de Puelén y 25 de Mayo, quienes realizaron el corte preventivo de la ruta, permitiendo que los equipos de emergencia trabajaran con mayor seguridad.

(Miguel Villablanca)