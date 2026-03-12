Entrevista. Dr Demetrio Thalasselis, Ministro de Salud de Río Negro » Catriel25Noticias.com

El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, visitó la ciudad de Catriel y encabezó en el Hospital Cecilia Grierson la entrega de tarjetas sanitarias correspondientes al programa provincial “Río Negro Presente Salud”, una iniciativa orientada a fortalecer el tratamiento de enfermedades crónicas y facilitar el acceso a medicamentos para los pacientes.

Durante la actividad, el funcionario destacó que el programa busca mejorar la continuidad de los tratamientos y simplificar el acceso a la medicación para quienes padecen enfermedades crónicas no transmisibles.

“El programa alinea varios objetivos sanitarios. Da respuesta a enfermedades de alta prevalencia, como las crónicas no transmisibles, y permite que cada ciudadano que se vea afectado pueda retirar su medicación sin esperas en cualquiera de las farmacias de su localidad”, explicó el ministro.

Según indicó, la iniciativa ya alcanza a cerca de 5.000 personas en toda la provincia, lo que representa un avance en la estrategia sanitaria impulsada por el gobierno rionegrino.

Thalasselis también remarcó la necesidad de adaptar el sistema sanitario a los cambios epidemiológicos de la sociedad actual.

“Hoy vivimos más años, se tienen menos hijos y predominan las enfermedades crónicas. Por eso también debe cambiar la forma de atender a los pacientes”, sostuvo.

El Ministro brindó recomendaciones a beneficiarios de la tarjeta Salud

En ese sentido, señaló que uno de los objetivos es acercar el sistema de salud al lugar donde viven los ciudadanos, utilizando herramientas tecnológicas que permitan mejorar la atención.

Entre ellas mencionó la telesalud y las consultas médicas a distancia, que permiten resolver muchos casos sin necesidad de traslados, optimizando el tiempo de los pacientes y del personal sanitario.

Durante su visita a Catriel, el ministro también confirmó el inicio de la campaña nacional de vacunación antigripal, que comenzó el 11 de marzo en todo el país.

“La vacuna antigripal se adelantó este año por la circulación de nuevas cepas de gripe. Tener a la población vacunada reduce en más del 70% el riesgo de neumonías o internaciones por gripe”, afirmó.

La campaña está dirigida principalmente a personas mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, personas con insuficiencia renal o co inmunodepresión, quienes podrán recibir la dosis de forma gratuita en los hospitales públicos.

Consultado sobre la falta de especialistas en algunos hospitales de la provincia, el ministro reconoció que se trata de una realidad que atraviesa no solo a Río Negro sino a toda la región patagónica.

En ese marco, destacó que la provincia está trabajando para fortalecer la formación y radicación de profesionales.

“Hoy en Río Negro se están formando 129 médicos y vamos a seguir con esta política de desarrollo de recursos humanos”, aseguró.

Además, señaló que se implementan incentivos económicos y laborales para favorecer el arraigo de profesionales en distintas localidades, junto con mejoras en infraestructura hospitalaria, tecnología y capacitación.

Finalmente, subrayó que la incorporación de herramientas de salud digital permitirá que especialistas puedan brindar asistencia a varias localidades de manera remota, ampliando la cobertura del sistema sanitario provincial.