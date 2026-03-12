lanzan capacitaciones para «Oleoducto Duplicar Norte» » Catriel25Noticias.com

La Secretaría de Trabajo de Río Negro realizará el acto presentación del programa de capacitaciones en oficios impulsadas en conjunto con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) y la empresa Techint (constructora del proyecto Duplicar Norte (Oleoducto).

Las capacitaciones están orientadas a fortalecer la formación de mano de obra local y generar más oportunidades laborales para trabajadores de la región.

El acto, a realzarse a las 11:00 hs en el SUM de la ESRN n° 21, contará con la presencia de la Secretaria de Trabajo María Martha Avilés, representantes de la constructora, gremios, Instituciones y autoridades locales.

Se anunció que se presentarán los detalles del programa de formación que busca brindar herramientas concretas para el desarrollo profesional y acompañar ña crecimiento productivo de la provincia.