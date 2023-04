«Es imposible recuperar todos los días de paro»

“Cómo recuperar los días es algo que le planteamos desde el principio a la Unter. Hay un calendario fijado el año pasado que garantizaba los días obligatorios de clases y los paros obligan a reformular. Con tal cantidad de paros, es muy difícil”, manifestó el funcionario.

Nuñez cuestionó que “en poco más de 30 días de iniciado el ciclo lectivo ya tenemos 11 días de paro. Uno puede reformular el calendario escolar eliminando jornadas institucionales o pensando la extensión del ciclo lectivo, pero es imposible recuperar esta cantidad de días”.

Desde Educación anticiparon que se definirán procesos para lograr la recuperación de contenidos y se contempla incorporar más días de clases, pero “para eso necesitamos la certeza de que terminen los días de paro”, dijo el ministro.

El funcionario afirmó que en el Ejecutivo conocen las definiciones de la asamblea, pero no anticipó cómo reaccionará el Gobierno. “Queremos esperar la información oficial el lunes. Un rechazo a la propuesta nos pondría seguramente a discutir en el ámbito paritario, pero esperamos que no se de con nuevas medidas de fuerza. Estamos lidiando con la decisión de un sindicato que no acató la conciliación obligatoria y anuncia paros de un día para otro”, concluyó.