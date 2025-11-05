Esfuerzo, Sub17, Colonia Ovejero y Catriel Fútbol Club lideran el fútbol de la Asociación Civil de Fútbol Catriel » Catriel25Noticias.com

Durante el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, el predio deportivo de la Asociación Civil de Fútbol Catriel volvió a vibrar con una intensa jornada de competencia que abarcó tres categorías: la 10ª fecha de la categoría Libre, la 2ª fecha de la +40 y la 9ª fecha de la +50. (www.infosports.com.ar)

Los encuentros se disputaron bajo un clima ideal y gran presencia de público, consolidando el crecimiento del torneo local que reúne a equipos de distintos barrios y sectores de la comunidad catrielense.

⚽ Categoría Libre – Esfuerzo Sub 17 en la cima

La 10ª fecha del Torneo Clausura, denominada “Señores políticos de la Nación Argentina: el silencio y la desidia los hace cómplices de cada accidente que ocurre en la Ruta Nacional N°151”, se jugó el sábado con gran paridad entre los equipos.

Resultados:

  • Colonia Chica 0 – Los Parditos 2 (Goles: Pablo Bogado y Diego Medeles). Figura: Pablo Bogado.

  • El Chala 0 – Esfuerzo Sub 17 1 (Gol: Ciro Carrasco). Figura: Ciro Lombardo Carrasco.

  • Servicios Públicos 2 (Tiziano Guzmán y Nicolás Sánchez) – Cuatro Esquinas 1 (Mario Ruiz). Figura: Tiziano Guzmán.

  • Club Independiente 3 (Franco Escobar, Tobías Murcia y Fabricio Rojas) – Colonia Ovejero 1 (Juan Chagua). Figura: Eduardo Guerra.

  • Club Punto Unido 0 – Obras Públicas 2 (Franco Gamboa x2). Figura: Franco Gamboa.

Libre: Albinegro.

Tabla de posiciones (Categoría Libre):
1️⃣ Esfuerzo Sub 17 – 18 pts
2️⃣ Colonia Ovejero – 17 pts
3️⃣ Club Independiente – 17 pts
4️⃣ Colonia Chica – 15 pts
5️⃣ Servicios Públicos – 14 pts
6️⃣ Los Parditos – 14 pts
7️⃣ Cuatro Esquinas – 13 pts
8️⃣ Obras Públicas – 10 pts
9️⃣ Club Punto Unido – 8 pts
10️⃣ El Chala – 5 pts
11️⃣ Albinegro – 3 pts

Goleadores:

  • Michaell Fernández (Esfuerzo Sub 17) – 6 goles

  • Juan Chagua (Colonia Ovejero) – 6 goles

  • Santiago Silva (Esfuerzo Sub 17) – 5 goles

  • Paris Ruiz (Obras Públicas) – 4 goles

Próxima fecha (11ª): sábado 8 de noviembre en el predio El Pozón.

🧓 Categoría +40 – Colonia Ovejero sigue firme

La 2ª fecha de la categoría +40, denominada “José Luis Tuqui Parada”, dejó grandes emociones y la consolidación de Colonia Ovejero como líder absoluto.

Resultados:

  • La Unión 0 – El Rejunte 0 (Figura: Gabriel Serra, arquero de El Rejunte.)

  • Colonia Ovejero 2 (Nelson Tapia y Carlos Quiroga) – Los Rústicos 1 (Miguel Giménez). Figura: Pedro Oviedo.

  • Joaquín V. González 3 (Mauricio Navarro y Mauricio Orellana x2) – Bolívar 2 (Marín y Walter Robles). Figura: José Luis “Tuqui” Parada.

Tabla de posiciones (+40):
1️⃣ Colonia Ovejero – 6 pts
2️⃣ El Rejunte – 4 pts
3️⃣ Joaquín V. González – 3 pts
4️⃣ La Unión – 2 pts
5️⃣ Los Rústicos – 1 pt
6️⃣ Bolívar – 0 pt

Goleadores:

  • Miguel Olguín (Colonia Ovejero) – 3 goles

  • Jorge Velazco (El Rejunte) – 2 goles

  • Mauricio Orellana (Joaquín V. González) – 2 goles

Próxima fecha (3ª): domingo 9 de noviembre.

  • 10:00 hs: La Unión vs Joaquín V. González

  • 11:15 hs: Bolívar vs Los Rústicos

  • 12:30 hs: El Rejunte vs Colonia Ovejero

👴 Categoría +50 – Catriel Fútbol Club se mantiene líder

El domingo se disputó también la 9ª fecha de la categoría +50, denominada “Daniel Alarcón”, donde Catriel Fútbol Club volvió a demostrar su jerarquía.

Resultados:

  • Catriel Fútbol Club 4 (Fabián Briongos, Victoriano Cárdenas, Ariel Riquero y Oscar Romero) – Ceferino 0Figura: Sergio Lobos, arquero de Catriel FC.

  • Club Punto Unido 1 (Víctor Granelli) – Los Amigos 0 (Los Amigos no se presentaron).

Libre: Barrio Esfuerzo Propio.

Tabla de posiciones (+50):
1️⃣ Catriel Fútbol Club – 16 pts
2️⃣ Barrio Esfuerzo Propio – 13 pts
3️⃣ Club Punto Unido – 12 pts
4️⃣ Ceferino – 9 pts
5️⃣ Los Amigos – 3 pts

Goleadores:

  • Carlos Granelli (Club Punto Unido) – 4 goles

  • Juan Jara (Barrio Esfuerzo Propio) – 4 goles

  • Fabián Briongos (Catriel FC) – 4 goles

  • Ariel Riquero (Catriel FC) – 3 goles

Próxima fecha (10ª y última): domingo 9 de noviembre.

📰 Resumen general

El fin de semana dejó como líderes a Esfuerzo Sub 17 en LibreColonia Ovejero en +40 y Catriel Fútbol Club en +50, reafirmando el alto nivel competitivo de cada división y el compromiso de la Asociación Civil de Fútbol Catriel con el desarrollo del deporte local.

La próxima jornada promete nuevas emociones y definiciones, con el acompañamiento habitual de la comunidad catrielense que sigue apoyando este espacio deportivo y social en constante crecimiento.



