Esfuerzo, Sub17, Colonia Ovejero y Catriel Fútbol Club lideran el fútbol de la Asociación Civil de Fútbol Catriel » Catriel25Noticias.com

Durante el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, el predio deportivo de la Asociación Civil de Fútbol Catriel volvió a vibrar con una intensa jornada de competencia que abarcó tres categorías: la 10ª fecha de la categoría Libre, la 2ª fecha de la +40 y la 9ª fecha de la +50. (www.infosports.com.ar)
Los encuentros se disputaron bajo un clima ideal y gran presencia de público, consolidando el crecimiento del torneo local que reúne a equipos de distintos barrios y sectores de la comunidad catrielense.
Categoría Libre – Esfuerzo Sub 17 en la cima
La 10ª fecha del Torneo Clausura, denominada “Señores políticos de la Nación Argentina: el silencio y la desidia los hace cómplices de cada accidente que ocurre en la Ruta Nacional N°151”, se jugó el sábado con gran paridad entre los equipos.
Resultados:
-
Colonia Chica 0 – Los Parditos 2 (Goles: Pablo Bogado y Diego Medeles). Figura: Pablo Bogado.
-
El Chala 0 – Esfuerzo Sub 17 1 (Gol: Ciro Carrasco). Figura: Ciro Lombardo Carrasco.
-
Servicios Públicos 2 (Tiziano Guzmán y Nicolás Sánchez) – Cuatro Esquinas 1 (Mario Ruiz). Figura: Tiziano Guzmán.
-
Club Independiente 3 (Franco Escobar, Tobías Murcia y Fabricio Rojas) – Colonia Ovejero 1 (Juan Chagua). Figura: Eduardo Guerra.
-
Club Punto Unido 0 – Obras Públicas 2 (Franco Gamboa x2). Figura: Franco Gamboa.
Libre: Albinegro.
Tabla de posiciones (Categoría Libre):
Esfuerzo Sub 17 – 18 pts
Colonia Ovejero – 17 pts
Club Independiente – 17 pts
Colonia Chica – 15 pts
Servicios Públicos – 14 pts
Los Parditos – 14 pts
Cuatro Esquinas – 13 pts
Obras Públicas – 10 pts
Club Punto Unido – 8 pts
1 El Chala – 5 pts
1 Albinegro – 3 pts
Goleadores:
-
Michaell Fernández (Esfuerzo Sub 17) – 6 goles
-
Juan Chagua (Colonia Ovejero) – 6 goles
-
Santiago Silva (Esfuerzo Sub 17) – 5 goles
-
Paris Ruiz (Obras Públicas) – 4 goles
Próxima fecha (11ª): sábado 8 de noviembre en el predio El Pozón.
Categoría +40 – Colonia Ovejero sigue firme
La 2ª fecha de la categoría +40, denominada “José Luis Tuqui Parada”, dejó grandes emociones y la consolidación de Colonia Ovejero como líder absoluto.
Resultados:
-
La Unión 0 – El Rejunte 0 (Figura: Gabriel Serra, arquero de El Rejunte.)
-
Colonia Ovejero 2 (Nelson Tapia y Carlos Quiroga) – Los Rústicos 1 (Miguel Giménez). Figura: Pedro Oviedo.
-
Joaquín V. González 3 (Mauricio Navarro y Mauricio Orellana x2) – Bolívar 2 (Marín y Walter Robles). Figura: José Luis “Tuqui” Parada.
Tabla de posiciones (+40):
Colonia Ovejero – 6 pts
El Rejunte – 4 pts
Joaquín V. González – 3 pts
La Unión – 2 pts
Los Rústicos – 1 pt
Bolívar – 0 pt
Goleadores:
-
Miguel Olguín (Colonia Ovejero) – 3 goles
-
Jorge Velazco (El Rejunte) – 2 goles
-
Mauricio Orellana (Joaquín V. González) – 2 goles
Próxima fecha (3ª): domingo 9 de noviembre.
-
10:00 hs: La Unión vs Joaquín V. González
-
11:15 hs: Bolívar vs Los Rústicos
-
12:30 hs: El Rejunte vs Colonia Ovejero
Categoría +50 – Catriel Fútbol Club se mantiene líder
El domingo se disputó también la 9ª fecha de la categoría +50, denominada “Daniel Alarcón”, donde Catriel Fútbol Club volvió a demostrar su jerarquía.
Resultados:
-
Catriel Fútbol Club 4 (Fabián Briongos, Victoriano Cárdenas, Ariel Riquero y Oscar Romero) – Ceferino 0. Figura: Sergio Lobos, arquero de Catriel FC.
-
Club Punto Unido 1 (Víctor Granelli) – Los Amigos 0 (Los Amigos no se presentaron).
Libre: Barrio Esfuerzo Propio.
Tabla de posiciones (+50):
Catriel Fútbol Club – 16 pts
Barrio Esfuerzo Propio – 13 pts
Club Punto Unido – 12 pts
Ceferino – 9 pts
Los Amigos – 3 pts
Goleadores:
-
Carlos Granelli (Club Punto Unido) – 4 goles
-
Juan Jara (Barrio Esfuerzo Propio) – 4 goles
-
Fabián Briongos (Catriel FC) – 4 goles
-
Ariel Riquero (Catriel FC) – 3 goles
Próxima fecha (10ª y última): domingo 9 de noviembre.
Resumen general
El fin de semana dejó como líderes a Esfuerzo Sub 17 en Libre, Colonia Ovejero en +40 y Catriel Fútbol Club en +50, reafirmando el alto nivel competitivo de cada división y el compromiso de la Asociación Civil de Fútbol Catriel con el desarrollo del deporte local.
La próxima jornada promete nuevas emociones y definiciones, con el acompañamiento habitual de la comunidad catrielense que sigue apoyando este espacio deportivo y social en constante crecimiento.