Esfuerzo, Sub17, Colonia Ovejero y Catriel Fútbol Club lideran el fútbol de la Asociación Civil de Fútbol Catriel » Catriel25Noticias.com

Durante el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, el predio deportivo de la Asociación Civil de Fútbol Catriel volvió a vibrar con una intensa jornada de competencia que abarcó tres categorías: la 10ª fecha de la categoría Libre, la 2ª fecha de la +40 y la 9ª fecha de la +50. (www.infosports.com.ar)

Los encuentros se disputaron bajo un clima ideal y gran presencia de público, consolidando el crecimiento del torneo local que reúne a equipos de distintos barrios y sectores de la comunidad catrielense.

Categoría Libre – Esfuerzo Sub 17 en la cima

La 10ª fecha del Torneo Clausura, denominada “Señores políticos de la Nación Argentina: el silencio y la desidia los hace cómplices de cada accidente que ocurre en la Ruta Nacional N°151”, se jugó el sábado con gran paridad entre los equipos.

Resultados:

Colonia Chica 0 – Los Parditos 2 (Goles: Pablo Bogado y Diego Medeles). Figura: Pablo Bogado.

El Chala 0 – Esfuerzo Sub 17 1 (Gol: Ciro Carrasco). Figura: Ciro Lombardo Carrasco.

Servicios Públicos 2 (Tiziano Guzmán y Nicolás Sánchez) – Cuatro Esquinas 1 (Mario Ruiz). Figura: Tiziano Guzmán.

Club Independiente 3 (Franco Escobar, Tobías Murcia y Fabricio Rojas) – Colonia Ovejero 1 (Juan Chagua). Figura: Eduardo Guerra.

Club Punto Unido 0 – Obras Públicas 2 (Franco Gamboa x2). Figura: Franco Gamboa.

Libre: Albinegro.

Tabla de posiciones (Categoría Libre):

Esfuerzo Sub 17 – 18 pts

Colonia Ovejero – 17 pts

Club Independiente – 17 pts

Colonia Chica – 15 pts

Servicios Públicos – 14 pts

Los Parditos – 14 pts

Cuatro Esquinas – 13 pts

Obras Públicas – 10 pts

Club Punto Unido – 8 pts

1 El Chala – 5 pts

1 Albinegro – 3 pts

Goleadores:

Michaell Fernández (Esfuerzo Sub 17) – 6 goles

Juan Chagua (Colonia Ovejero) – 6 goles

Santiago Silva (Esfuerzo Sub 17) – 5 goles

Paris Ruiz (Obras Públicas) – 4 goles

Próxima fecha (11ª): sábado 8 de noviembre en el predio El Pozón.

Categoría +40 – Colonia Ovejero sigue firme

La 2ª fecha de la categoría +40, denominada “José Luis Tuqui Parada”, dejó grandes emociones y la consolidación de Colonia Ovejero como líder absoluto.

Resultados:

La Unión 0 – El Rejunte 0 (Figura: Gabriel Serra, arquero de El Rejunte.)

Colonia Ovejero 2 (Nelson Tapia y Carlos Quiroga) – Los Rústicos 1 (Miguel Giménez). Figura: Pedro Oviedo.

Joaquín V. González 3 (Mauricio Navarro y Mauricio Orellana x2) – Bolívar 2 (Marín y Walter Robles). Figura: José Luis “Tuqui” Parada.

Tabla de posiciones (+40):

Colonia Ovejero – 6 pts

El Rejunte – 4 pts

Joaquín V. González – 3 pts

La Unión – 2 pts

Los Rústicos – 1 pt

Bolívar – 0 pt

Goleadores:

Miguel Olguín (Colonia Ovejero) – 3 goles

Jorge Velazco (El Rejunte) – 2 goles

Mauricio Orellana (Joaquín V. González) – 2 goles

Próxima fecha (3ª): domingo 9 de noviembre.

10:00 hs: La Unión vs Joaquín V. González

11:15 hs: Bolívar vs Los Rústicos

12:30 hs: El Rejunte vs Colonia Ovejero

Categoría +50 – Catriel Fútbol Club se mantiene líder

El domingo se disputó también la 9ª fecha de la categoría +50, denominada “Daniel Alarcón”, donde Catriel Fútbol Club volvió a demostrar su jerarquía.

Resultados:

Catriel Fútbol Club 4 (Fabián Briongos, Victoriano Cárdenas, Ariel Riquero y Oscar Romero) – Ceferino 0 . Figura: Sergio Lobos, arquero de Catriel FC.

Club Punto Unido 1 (Víctor Granelli) – Los Amigos 0 (Los Amigos no se presentaron).

Libre: Barrio Esfuerzo Propio.

Tabla de posiciones (+50):

Catriel Fútbol Club – 16 pts

Barrio Esfuerzo Propio – 13 pts

Club Punto Unido – 12 pts

Ceferino – 9 pts

Los Amigos – 3 pts

Goleadores:

Carlos Granelli (Club Punto Unido) – 4 goles

Juan Jara (Barrio Esfuerzo Propio) – 4 goles

Fabián Briongos (Catriel FC) – 4 goles

Ariel Riquero (Catriel FC) – 3 goles

Próxima fecha (10ª y última): domingo 9 de noviembre.

Resumen general

El fin de semana dejó como líderes a Esfuerzo Sub 17 en Libre, Colonia Ovejero en +40 y Catriel Fútbol Club en +50, reafirmando el alto nivel competitivo de cada división y el compromiso de la Asociación Civil de Fútbol Catriel con el desarrollo del deporte local.

La próxima jornada promete nuevas emociones y definiciones, con el acompañamiento habitual de la comunidad catrielense que sigue apoyando este espacio deportivo y social en constante crecimiento.