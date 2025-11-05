Vuelve el Safari a Catriel con su segunda fecha-La pasión por los fierros vuelve a rugir » Catriel25Noticias.com

Catriel se prepara para vivir una nueva jornada de automovilismo regional con la segunda fecha del Safari 2025, que tendrá su punto de partida detrás de la Policía Caminera, en la zona de Peñas Blancas el día domingo, y recorrerá parte de la Ruta Nacional 151, para culminar en el Autódromo de Catriel. (www.infosports.com.ar)

El evento, organizado por la Agrupación Familia Safarista, promete un fin de semana a pura adrenalina, con la participación de competidores de toda la región y una amplia variedad de categorías: 4×4, Simples, Potenciados, Motos Libres, Nacionales A y B, 110, Cuatris Libres, Nacionales y 4×4.

Las actividades comenzarán el sábado 8 de noviembre, con la inscripción y verificación técnica de los vehículos, mientras que el domingo 9 a las 9:00 está prevista la largada de los primeros pilotos.

El circuito, que combina tramos rápidos y sectores técnicos, exigirá precisión y destreza tanto de los pilotos como de sus navegantes. Se espera una importante concurrencia de público que, como en cada edición, acompaña desde las bardas y caminos de la zona.

El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Catriel, comercios locales y distintos auspiciantes que impulsan el automovilismo regional. Una cita imperdible para los amantes de los motores, la velocidad y el espíritu safarista que caracteriza a la ciudad.