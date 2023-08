«Esto es insostenible, insoportable», dicen desde la Cámara de Comercio

Ahora con la devaluación del 25%, tuvimos que aumentar el 25% de mercadería… la situación es insoportable, insostenible” manifestó Sergio Zanetti, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Catriel.

La devaluación del peso registrada este lunes y decidida por el Gobierno luego de las elecciones PASO del último domingo, impactó de lleno en el precio de varios productos y generó el alerta en comerciantes y consumidores de la ciudad de Catriel.

En diálogo con Radio Alas, el referente de la cámara de comercio local expresó que “realmente se complica cada vez que hay una devaluación de este tipo, no solo perdemos tiempo en ver los precios y averiguar, sino que nos dejan sin provisiones. No tenemos la espalda suficiente como para cerrar una semana y esperar que se acomoden los precios”.

“Tenemos que seguir vendiendo con la incertidumbre de no saber si vamos a poder reponer, con que precios, algunos proveedores te entregan con factura abierta (sin precio)..Además no podemos dejar en banda al cliente que siempre nos compra. Ahora nos aumentó un 25%, aumentamos el 25% de mercadería, y el cliente piensa que lo estafamos, y nosotros no sabemos si estamos recuperando lo que estamos vendiendo, se genera un ambiente horrible”, sostuvo.

En relación a la devaluación del lunes se espera que este mes la inflación sea mayor a dos dígitos, “nos golpea feo. Ahora la economía se paraliza un 25% ese es el problema de la inflación y de este tema que nos golpea a todos”, enfatizó Zanetti.

“Esperemos que en algún momento podamos vivir en un país más estable, la situación hoy es insoportable, insostenible, pero hay que destacar el emprendedurismo de los comerciantes y la comprensión de la gente”, concluyó.