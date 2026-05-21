Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El dirigente cooperativista inició una nueva etapa al asumir la presidencia de la Federación provincial y adelantó que buscará fortalecer el trabajo conjunto entre cooperativas y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el sector.

Alejandro Posas asumió esta semana como nuevo presidente de la Federación de Cooperativas de Río Negro, acompañado en la conducción por Waldo Maulen, de Lamarque, quien ocupará la vicepresidencia.

Posas, actual titular de la Cooperativa Eléctrica de Bariloche y con más de doce años de experiencia dentro del movimiento cooperativo, aseguró que esta nueva responsabilidad representa “un doble compromiso” y remarcó la importancia de profundizar el trabajo articulado entre las distintas entidades de la provincia.

El dirigente destacó la diversidad de cooperativas que existen en Río Negro y el rol clave que cumplen dentro de la economía provincial.

“Tenemos cooperativas de agua, energía, saneamiento, laneras, ganaderas, de trabajo y construcción. Somos una parte importante de la economía provincial”, señaló.

En relación con el contexto económico actual, Posas reconoció las dificultades que atraviesa el sector, aunque remarcó que el cooperativismo históricamente logró sostenerse y encontrar respuestas en momentos de crisis.

Además, se refirió a los recientes cambios de autoridades en organismos provinciales y sostuvo que esos recambios deben servir para fortalecer el diálogo institucional y continuar impulsando respuestas concretas para las cooperativas.

Posas recordó el viaje realizado en marzo a China junto a representantes vinculados a servicios públicos, donde recorrieron distintas ciudades inteligentes para conocer avances tecnológicos aplicados a energía, saneamiento, alumbrado y salud.

Entre las innovaciones observadas mencionó sistemas avanzados de iluminación LED, plantas modulares de tratamiento de residuos y proyectos de generación de energías renovables.

Como resultado de ese intercambio, anunció que el próximo 18 de junio se desarrollará en Bariloche un encuentro con empresas internacionales y cooperativas de Río Negro, Neuquén y Chubut para generar mesas de negocios y espacios de intercambio.

“Queremos aprovechar estos vínculos para compartir información, generar oportunidades y fortalecer el modelo cooperativo trabajando en comunidad”, concluyó.

La nueva conducción quedó integrada por representantes de cooperativas de Bariloche, Lamarque, Catriel, Luis Beltrán, Chimpay, Los Menucos, Jacobacci y otras localidades rionegrinas, lo que marca una composición territorial amplia dentro de la Federación.