Ex alumno de Catriel protagoniza hechos de violencia en Cinco Saltos » Catriel25Noticias.com

El alumno que hoy está nuevamente en el centro de la escena pero en Cinco Saltos, ya había mostrado conductas similares en dos colegios de Catriel en 2021 y 2023. Luego de ello, su madre decide radicarse en la localidad del Alto Valle. Ahora agredió al director del colegio y amenazó a sus compañeros.

El acoso y hostigamiento de un alumno violento siembra el pánico entre los estudiantes de quinto año de un colegio de Cinco Saltos, cuyos padres ya realizaron la denuncia en Fiscalía, exigen que se suspendan las clases y en respuesta a ello se implementó custodia policial en el establecimiento.

En su última reacción furiosa, el joven habría golpeado salvajemente al propio director del colegio, “y junto a los preceptores y profesores no lo pudieron detener, imagínense la fuerza brutal que tiene”, denunció una madre sobre la pesadilla que también viven las autoridades de la institución.

Desde Educación, ante la trascendencia del caso, expresaron que se trata de un alumno que requiere de la asistencia permanente de un docente por un cuadro de espectro autista. Durante 2024 contó con acompañamiento necesario y no hubo incidentes, pero en el inicio del ciclo lectivo el profesor aún no se presentó y se produjo el incidente.

La anormal situación se registra en el ESRN 23 Cinco Saltos y “viene del año pasado, con acoso a chicos de su mismo curso, les preguntaba a qué le tenían miedo y cosas así”, reveló la progenitora de una estudiante que comparte aula con “el terror” de la escuela y que “por las noches duerme conmigo, teniendo 17 años, por miedo a que este chico se caiga en casa…”.

Y luego reveló con lujo de detalles como se desencadenó el último y triste episodio que motivó la intervención de los padres y la Justicia tras el escándalo que protagonizó el menor en cuestión.

“El jueves último entró al curso, saltando, bailando… Así todo los chicos no se rieron de él, lo miraron, lo observaron pero él ya estaba con una actitud rara. Este chico tiene que tener un tutor, pero va a la escuela sin el tutor correspondiente creemos por un problema con su madre, por ende el director se posiciona como tutor e ingresa a quinto año con el alumno. Ese día se estaba festejando el cumpleaños de una alumna y en plena clase de debate, el chico empieza a proclamarse nazi, a realizar comentarios que metían miedo y a agredir verbalmente a uno de sus compañeros porque justamente este chico le pedía que por favor dejara de interrumpir”, narró la mujer en declaraciones a FM Máster.

El brote llegaría minutos después. “Hablaba de relación de muerte todo el tiempo, el director le pidió que se mantuviera calmado y se fue violentándose, guardando sus cosas y diciendo de todo. Cuando salió lo frenó el director, se escucharon golpes y lo que hizo este chico fue agredir a la máxima autoridad, tirarle una patada en la cabeza, como el hombre se corrió le golpeó el brazo y le provocó hematomas. Un preceptor se voló la uña por todo este incidente, las autoridades del colegio intentaron frenarlo pero estaba imparable y quiso volver al aula, es el último del pasillo…”, agregó en un relato estremecedor acerca de la barbarie que se registró en el recinto educativo.

Continuando con la secuencia de los hechos, apuntó: “En ese interín intentó ingresar a tercer año y no pudo y terminó ingresando con violencia, con una patada en la puerta a quinto de vuelta. Ahí es donde amenazó y le dijo a uno de los alumnos que lo iba a agarrar a trompadas, los profesores le pidieron que por favor se retirara del aula y se terminó yendo”.

Llantos y drama por el accionar del compañero

Momento de suma angustia se vivió en el aula, donde todos quedaron perplejos y acongojados. “Los alumnos llorando, los profesores y preceptores con pánico llamaron a los papás que fuéramos a retirar a nuestros hijos, no teníamos ni idea de la situación, llegamos y nos encontramos con que hasta la vicedirectora lloraba, temblaba, estaba super asustada…”, confesó el dramático escenario.

“Ahí recién como papás nos informaron lo que pasaba, desconocíamos todo. Se lo trasladó al chico desde otra ciudad (Catriel) sin legajo, con notas y sin diagnóstico. Solo se le informó al director que tenía que estar con un tutor. Empezamos a investigar y nos encontramos con un montón de noticias, no solamente del alumno sino de la madre y entramos en pánico. Ahora hicimos la denuncia en fiscalía y ellos están informados de la gravedad del asunto y de los antecedentes de esta familia. Entonces corre riesgo toda la institución, son dos personas, ya agredieron en la otra institución a la que iba”, repasó el historial escolar desfavorable del chico.

“Como papá estamos asustados. Su madre en la otra ciudad amenazó a los padres de otros alumnos y eso está haciendo ahora, buscando los teléfonos y empezándole a escribir. Hostiga a una compañera con la que está empecinado en acosarla, creó grupo de chat en el que los insulta a los chicos, que no saben cómo reaccionar, les pedimos que no le contesten ni lo bloqueen y que hagan captura de pantalla. Hoy están encerrados en casa, asustados. Están en quinto año, incluso pensaron en suspender la cena, tenían un montón de proyectos y los están cancelando, no quieren volver a la escuela. No es justo. Mi nena tiene 17 años y durmió conmigo todas estas noches del pánico que tiene de que este chico se caiga a casa”, reflexionó.

El caso es tan grave que llegó a la Justicia. “El miedo y el trauma que están teniendo nuestros hijos es grave, por eso como papás nos vinimos a manifestar y a pedir custodia policial y que la directora del anterior colegio responda porque fue ella quien mandó al alumno sin legajo y eso es ilegal”, disparó la preocupada mujer.

“Teníamos una bomba de tiempo dentro del aula sin conocimiento y exigimos que suspendan las clases. Ya golpeó a la mayor autoridad del colegio que es el director, que vamos a esperar. Ningún profesor lo pudo parar tiene una fuerza brutal. Llamamos a toda la comunidad que no manden a los chicos al colegio”, culminó. Lamentable.

Este martes hubo una reunión de padres en la que se informó que el alumno ya cuenta con el docente tutor para comenzar a vincularse y seguirá su trayectoria escolar sin presencialidad, al menos en el corto plazo.

Lea también: (Archivo 2023)

Qué dijo Educación

Un caso complejo que requiere acompañamiento integral

El alumno cuenta con un diagnóstico dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), en función de ello, su trayectoria educativa se ha desarrollado con el acompañamiento de un tutor especializado. Este dispositivo comenzó a aplicarse cuando el joven cursaba en la localidad de Catriel y continuó tras el traslado de su familia a Cinco Saltos a principios de 2024.

“Desde que se otorgó la vacante en la ESRN 23, activamos el mismo procedimiento que ya estaba en marcha en su anterior escuela. Se elevó un informe claro al nuevo equipo de conducción para establecer estrategias pedagógicas específicas”, explicó Arza. “Cada trayectoria educativa es única, y hay algunas que requieren un acompañamiento más intensivo. Este es un contexto complejo que necesita del trabajo articulado de varias áreas”.

Según detalló la funcionaria, durante el ciclo lectivo 2024 el estudiante asistió regularmente a clases con su tutor acompañante, y los reportes quincenales indicaban un desarrollo positivo, sin mayores inconvenientes. Sin embargo, en diciembre el contrato del tutor finalizó, por lo que el Ministerio de Educación abrió una nueva convocatoria para asignar un reemplazo.

El nuevo tutor fue designado, pero entre el 5 de marzo (fecha de inicio del ciclo lectivo) y el 3 de abril, no pudo encontrarse con el alumno debido a que tomó una licencia por motivos familiares. Arza subrayó que, en estas condiciones, “el estudiante no tendría que haber asistido el 3 de abril al establecimiento”, ya que no se encontraba garantizado su acompañamiento. Aun así, se permitió su ingreso para no vulnerar su derecho a la educación, y fue el director del colegio quien asumió la responsabilidad del caso, actuando como referente en ausencia del tutor.

Intervención interdisciplinaria y nuevas medidas de Educación

Luego del incidente, el Ministerio de Educación activó un protocolo de actuación conjunta con distintas áreas del Estado. Equipos interdisciplinarios, entre ellos del Ministerio de Salud, comenzaron a trabajar con el estudiante y su familia, a fin de elaborar un nuevo informe que permita retomar su trayectoria educativa de forma segura y adecuada a sus necesidades.

“Hoy podemos confirmar que el estudiante continuará sus estudios, pero fuera del edificio escolar y en otro entorno educativo más acorde a su situación actual”, anunció Arza.

Esta medida fue comunicada a las familias durante una reunión realizada este martes. “Les brindamos tranquilidad, asegurándoles que el estudiante no retornará a la ESRN 23 y que se mantendrán todos los esfuerzos por resguardar a los demás alumnos y al personal docente”, agregó.

Además, se informó que el Director del establecimiento realizó una exposición policial por la agresión sufrida. Si bien no requirió atención médica, continúa con secuelas físicas del hecho. “Desde el primer momento nos pusimos a disposición del directivo, que continúa con hematomas producto de la agresión”, dijo Arza.

En tanto, algunas familias también radicaron denuncias judiciales, por lo que desde Educación afirmaron estar “sujetos a los tiempos y disposiciones de la Justicia” en lo que refiere a este caso.

Acompañamiento y prevención, ejes del trabajo educativo

Desde el Ministerio subrayan la importancia de no estigmatizar al estudiante ni reducir el conflicto a un hecho aislado de violencia, sino comprender la complejidad del contexto. “Este es un caso que nos interpela como sistema educativo, y por eso lo estamos abordando con responsabilidad, compromiso y trabajo conjunto”, remarcó Arza.

Finalmente, la funcionaria confirmó que durante la jornada de ayer se llevó adelante la implementación del programa “Te cuido, nos cuidamos” en la institución para abordar la temática y articular los protocolos de prevención y cuidado en el entorno educativo junto a los docentes, directivos y la supervisión del Ministerio.