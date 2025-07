Éxito rotundo en el Torneo de Fútsal de Invierno en el SUM “Eldo Carro” » Catriel25Noticias.com

Catriel-Durante los días jueves 17 y viernes 18 de julio se llevó a cabo una nueva edición del Torneo de Fútsal de Invierno en el SUM “Eldo Carro”, un evento deportivo que reunió a más de 500 jóvenes de la ciudad en distintas categorías, incluyendo por primera vez una destacada participación femenina. (infosports.com.ar)

Por Victor Suárez

El puntapié inicial estuvo a cargo de la intendenta Daniela Salzotto, acompañada por el director de Deportes, Facundo García, y representantes del Grupo Juventudes, quienes encabezaron la apertura oficial del encuentro que se desarrolló en un ambiente de camaradería y gran entusiasmo.

La propuesta convocó a una importante cantidad de equipos en las categorías sub 13, sub 15, sub 18 y femenino, generando dos jornadas intensas de competencia que contaron con un notable marco de público. El certamen no solo promovió el deporte y los valores del juego limpio, sino que también fortaleció los vínculos entre jóvenes de distintos barrios de la localidad.

Desde la organización se destacó el acompañamiento de los comercios locales, quienes colaboraron con premios y donaciones, aportando al fortalecimiento del deporte comunitario.

Resultados del torneo:

Campeón Sub 13: Los Intocables

Subcampeón Sub 13: El Rejunte

Campeón Sub 15: Los Pibes

Subcampeón Sub 15: El Rejunte

Campeón Femenino: Roma

Subcampeón Femenino: Impacto

Campeón Sub 18: Los Parditos

Subcampeón Sub 18: CyM Pilates

El evento cerró con palabras de agradecimiento por parte de las autoridades presentes, destacando el comportamiento ejemplar de los participantes y la organización conjunta entre el área de Deportes, Juventudes y el acompañamiento del sector privado. El éxito de esta edición deja las puertas abiertas para futuras propuestas deportivas que sigan promoviendo la inclusión y el desarrollo juvenil en la ciudad.