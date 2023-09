Exitoso torneo de Tenis de Mesa en Catriel

Del 2 al 3 de septiembre en las instalaciones del SUM Municipal se llevó adelante el 1er Torneo de Tenis de Mesa del año 2023, denominado Puerta Norte de La Patagonia Argentina.(infosports.com.ar)

El Torneo fue organizado por la Escuela Municipal y fiscalizado por la Dirección de Deportes del Municipio.

Un centenar de jugadores de diferentes ciudades se hicieron presente ( Aluminé, Las Lajas, Loncopué, China Muerta, Plottier, Neuquén Capital, Centenario, Cipolletti, Cinco Saltos, San Patricio del Chañar, 25 de Mayo La Pampa y los locales Catriel

El Torneo estuvo a la altura y contó con la presencia de jugadores de renombre Nacional y Mundial como Jonathan Solano de Neuquén, Luciano Hermosilla de Cipolletti, Juan Lescano Vairoletto de 25 de Mayo

(Selección Pampeana en Juegos Evita e Integración Patagónicos) y los locales Ignacio Serra (Selección Argentina sub 13), Priscila Jara (Selección de Rio Negro en Juegos de Integración Patagónicos y juegos Evita , Tobías Pereyra (ex Selección Argentina sub 15) y Manu Pereyra (Selección Argentina Sub 19)

Los resultados fueron los Siguientes: