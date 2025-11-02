falleció Miguel Debasa » Catriel25Noticias.com

El múltiple campeón del Rally Regional sufrió una indisposición cardíaca mientras participaba (como auxilio de su hijo Mauro), del Rally de Chichinales.

Una gran conmoción provocó la muerte del reconocido Miguelito Debasa. Según se supo, se encontraba muy bien de salud y su muerte fue repentina. Habría sufrido una descompensación, fue trasladados al hospital de Villa Regina ingresando sin signos vitales.

Miguel Debasa había recibido un merecido reconocimiento en la íltima carrera de Rally realizada el mes pasado en la ciudad de Catriel por su trayectoria en el automovilismo.

Había comenzado su carrera como piloto de Rally en la década del 80, debutando con su padre Juan Tomás Debasa en un Renault 12.

Los restos de Miguel serán trasladados a Catriel para su velatorio.

