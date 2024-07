falsos empleados de ARSA estafaron a jubilada » Catriel25Noticias.com

Una jubilada de esta ciudad fue víctima de una estafa por falsos operadores de ARSA (Aguas Rionegrinas S.A.).

En diálogo con este medio, la mujer explicó que el miércoles alrededor de las 19:00 horas le apareció un flayer en la red social Facebook con una propuesta de Aguas Rionegrinas que promocionaba una reducción del 50% del valor de la factura del servicio, siendo “un beneficio especial para jubilados”.

En principio, a la vecina le surgieron algunas dudas, por ejemplo el horario de en la contactaban. Pero los delincuentes siempre tienen respuesta a toda duda. Le explicaron que “la empresa está realizando un esfuerzo importante trabajando a deshora para beneficio de los usuarios”. Ante tanta amabilidad, la jubilada cayó en la trampa y accedió a hacer “click” en el enlace enviado. Fue inmediata la estafa, en segundos le vaciaron la cuenta de Mercado Pago.

“Vengo a comentarlo para alertar a otras personas y que no los engañen como me hicieron a mi. Hice el reclamo pero no se que va a pasar», dijo resignada la mujer.