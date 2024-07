Intendente fue a reclamar regalías y lo mandaron a estudiar » Catriel25Noticias.com

El intendente de Allen, Marcelo Román, fue a la Legislatura de Río Negro para hacer un planteo por las regalías. Durísima respuesta del legislador Facundo López.

De un lado, desde el círculo cercano al intendente de Allen, lo tomaron como una intervención valiente, en defensa de los intereses locales. Del otro, del lado del gobierno provincial, como un acto torpe, fuera de tiempo y lugar, y le dieron al jefe comunal una clase magistral de regalías hidrocarburíferas, en medio de una reunión por la renegociación de los contratos petroleros.

El intendente de Allen, Marcelo Román, estuvo este miércoles en la Legislatura de Río Negro donde se realizó una reunión más en el marco del proceso de renegociación de los contratos petroleros. Román pidió la palabra y ante los legisladores presentes reclamó que “legislen para el pueblo, para toda la provincia”, solicitando enfáticamente que se revean las leyes que establecen lo que recibe Allen de regalías, que datan del año 2004 cuando el contexto de producción de hidrocarburos era muy distinto.

Román también pidió que se aumente el bono que va a percibir Allen luego de que se apruebe la ley de renegociación. “Que el bono sea del 20%, no del 10%”, destacó al mostrar una carpeta con dos mil firmas de vecinos que avalaron el pedido del municipio de Allen. También Román se quejó de que la empresa Oldelval se encuentra en Allen pero no tribuna la ciudad que él gobierna.

Fue el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, quien se encargó de responderle a Román, dejándolo descolocado y evidenciando que desconocía varios aspectos de los que había planteado. “Hubiese estado bueno intendente que haya estado en la reunión que se llevó a cabo con los Intendentes de los municipios productores exclusivamente”, lanzó López, al marcarle a Román que si Oldelval no paga tasas en Allen es un tema estrictamente local que debe resolverlo con el Concejo Deliberante, a través de ordenanzas y no de leyes provinciales. «La legislatura está tratando en este momento la prórroga de las concesiones hidrocarburíferas con las operadoras, no una ley de regalías», le aclaró.

El legislador de JSRN agregó que son los propios municipios productores de hidrocarburos los que tienen que acordar los porcentajes y le dejó en claro al intendente de Allen que “los recursos no son de los municipios, sino que constitucionalmente está establecido que corresponden a las provincias. Y es la provincia de Río Negro, en una concepción municipalista, la que decide ceder o compartir el 10% con los municipios que producen estos recursos”.

En medio del la aclaración por las regalías, un «palo» por Libertario

El intendente de Allen, Marcelo Román, llegó al gobierno local compitiendo en la boleta con Weretilneck a la cabeza, como parte del gran acuerdo rionegrino. Hace poco Román, que es radical, se distanció del gobierno provincial al avalar con su firma la conformación del partido de la Libertad Avanza en Río Negro.

López no dejó pasar por alto el «salto» del intendente de Allen hacia la Libertad Avanza y en medio de su respuesta, le pasó factura con una chicana. «Ahora que usted pertenece a La Libertad Avanza, planteó lo mismo que el legislador Berros», le remarcó mientras algunos de los colaboradores de López esbozaron una sonrisa.