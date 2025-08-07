Familia Rionegrina volcó cerca de Cochico » Catriel25Noticias.com

Un vuelco sobre la Ruta Nacional 143 en Mendoza tuvo como protagonista a un conductor de Río Negro, que por precaución debió ser trasladado a un centro de salud junto a su mujer embarazada y su hijo de dos años.

Fue este martes por la mañana, cuando el conductor del vehículo, que transitaba en sentido norte-sur, perdió el control del mismo a la altura del kilómetro 320, cerca del paraje Cochicó del departamento General Alvear.

Luego de pisar la banquina y salirse de la calzada, el auto, un Renault Logan, empezó a volcar y culminó sobre sus cuatro ruedas, a un lado del camino.

Según se informó, en su interior viajaban un hombre de 28 años, quien iba al volante al momento del accidente, una mujer de la misma edad embarazada de 17 semanas y el hijo de la pareja, de dos años.

Todos fueron trasladados al hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear. Los tres, se informó, sufrieron politraumatismos leves y en el caso de la mujer, se la derivó al área de ginecología donde se le realizaron estudios de rigor.

Si bien se informó que el conductor es domiciliado en Río Negro, no se precisó en qué localidad. De todas formas, por la dirección en la que circulaban, es posible que estuvieran de regreso a la provincia patagónica.

Por el hecho, se inició una causa en la comisaría 14, bajo el título de averiguación de lesiones culposas en accidente de tránsito.

Hasta la última la última actualización brindada por las autoridades sanitarias, la mujer y el niño fueron dejados en observación, para garantizar su seguimiento. En cambio, el hombre fue dado de alto luego de ser sometido a algunos estudios.

