EdERSA asegura abastecimiento con nuevas obras » Catriel25Noticias.com

En enero de 2024, una crecida histórica del río Colorado provocó el colapso de las columnas de media tensión en 33 kV, que se derrumbaron al agua, provocando una crisis eléctrica en Catriel durante más de un día.

A contrarreloj, cuadrillas de operativos y contratistas de EdERSA, trabajando con el agua al pecho, recuperaron el servicio con la construcción de un sistema de abastecimiento provisorio. Algo que duró hasta el domingo pasado, cuando la distribuidora eléctrica energizó las nuevas instalaciones, robustas, seguras y previsibles. Se trata de una obra fundamental para la localidad.

El domingo pasado, 9 equipos operativos (con camionetas, grúas y camiones) trabajaron en la zona donde el año pasado colapsó el sistema eléctrico, culminando con el tendido del nuevo conductor preensamblado, su vinculación y el retiro de la red que ofició de provisoria a lo largo de más de un año y medio.

En paralelo, se trabajó en las dos estaciones transformadoras, «Los Divisaseros» y “Catriel”, donde se energizó una nueva salida de media tensión, para lograr de esta manera tener un respaldo de abastecimiento para la localidad petrolera; y se ejecutaron reemplazos de artefactos de maniobras.

“El fin de semana culminamos la vinculación en 33 kV con el tendido de más de 600 metros de cable de media tensión, el último tramo que nos faltaba. Eso reemplazará a la red que fue afectada el año pasado por la crecida histórica de El Colorado”, explicó el Responsable Técnico Operativo de la sucursal Catriel de Edersa, Alejandro Schurlein.

Además, el ingeniero indicó que el domingo “dimos de baja y retiramos el tendido eléctrico que en su momento había quedado como de abastecimiento provisorio”.

A su vez, EdERSA desarrolló importantes obras en la estación transformadora local. “Se realizó el recambio y modernización de artefactos de maniobra en la ET. Instalamos un reconectador de última generación, que permitirá lograr mayor fidelidad en las protecciones y ofrecerá mejoras enormes para nuestro sistema de telecomando, obteniendo así mayor seguridad en la operación”, detalló Fernando Villar, jefe de Transmisión de EdERSA. También indicó que se ejacutaron “trabajos de mantenimiento en los campos de 33 kV de la estación transformadora, por lo que estamos hablando de que fue un plan de trabajo profundo e integral”, culminó.

En paralelo, se realizó un incremento en la capacidad de abastecimiento de la estación transformadora Los Divisaderos, a partir de una nueva salida subterránea, lo que brindarán apoyo y previsibilidad a todo el sistema.