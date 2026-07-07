Feriado del 9 de julio y viernes 10 «no laborable»: cómo funcionan los comercios y cómo se paga

Ante la llegada del fin de semana largo por el Día de la Independencia, esta es la información referida a las normativas vigentes para el desarrollo de la actividad comercial durante el jueves 9 y el viernes 10 de julio.

El jueves 9 de julio, al tratarse de un feriado nacional inamovible, rigen las normas de descanso dominical. Según la legislación, la apertura de los comercios locales está permitida, pero la concurrencia del personal a sus puestos es de carácter optativo. La normativa establece que de no asistir a trabajar, no corresponde el descuento de la jornada.

Por el contrario, si se prestan servicios, el empleador está obligado a abonar el día con un recargo del 100%, lo que equivale al doble de una jornada habitual. En cuanto a las grandes superficies comerciales e hipermercados, el funcionamiento se dará con horario restringido o esquema de domingo.

La dinámica operativa y legal presenta diferencias sustanciales para el viernes 10 de julio, fecha designada como día no laborable con fines turísticos. Durante esta jornada, en el ámbito del sector privado y comercial, la decisión de abrir las puertas y convocar al personal recae de manera exclusiva en los empleadores. En este marco, la asistencia de los trabajadores es obligatoria, por lo que una ausencia implicará el descuento correspondiente. Asimismo, quienes trabajen durante el viernes percibirán su salario simple, sin contemplarse el pago de adicionales.

En el caso particular de las grandes cadenas e hipermercados, la mayoría operará en sus horarios habituales durante el viernes 10 de julio, ya que la apertura y la modalidad de pago quedan a criterio de cada empresa. Para evitar demoras o inconvenientes al momento de realizar compras, se recomienda a los clientes consultar previamente los canales oficiales de cada establecimiento para verificar las posibles modificaciones operativas durante el fin de semana largo.





Source link