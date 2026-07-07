Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La intendente abordó diversos temas de la gestión municipal y confirmó medidas para terminar con las quemas en el vertedero, anticipó la instalación de nuevas cámaras de seguridad, respondió consultas vecinales sobre obras públicas y se refirió al avance de proyectos estratégicos para la ciudad.

En una entrevista con radio Alas”, la jefa comunal aseguró que el Municipio pondrá en marcha un nuevo esquema de funcionamiento del vertedero municipal con el objetivo de erradicar definitivamente las quemas a cielo abierto, una problemática que en los últimos días volvió a generar preocupación entre los vecinos.

Salzotto explicó que el predio funcionará únicamente entre las 8 y las 20 horas, con ingreso controlado mediante una tranquera, registro obligatorio de quienes accedan, identificación de los residuos transportados y acompañamiento permanente de una Guardia Residual, integrada por personal municipal y un efectivo policial.

«Las quemas no deberían seguir. A quien sea detectado iniciando fuego se le labrará una causa judicial», afirmó la intendente, al tiempo que indicó que también se instalarán protocolos de actuación inmediata junto a Bomberos Voluntarios para intervenir ante cualquier foco ígneo.

La mandataria confirmó además que el Municipio cuenta con cámaras de vigilancia dentro del predio y sostuvo que algunas imágenes ya serán incorporadas como prueba en actuaciones judiciales relacionadas con hechos ocurridos en el basural.

Educación ambiental y separación de residuos

La intendente señaló que la gestión trabaja en un cambio de paradigma respecto al tratamiento de los residuos domiciliarios.

En ese sentido destacó el funcionamiento del Eco Punto, donde actualmente se realiza clasificación de materiales reciclables y se desarrollan procesos de reutilización. Además anunció que en las próximas semanas comenzará una prueba piloto de separación domiciliaria de residuos, acompañada por un sistema de recolección nocturna y campañas de concientización ambiental.

No obstante, reconoció que uno de los principales problemas continúa siendo la existencia de más de 40 microbasurales distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

«Es imposible que el Estado llegue a todo si los propios vecinos siguen arrojando basura en cualquier esquina», expresó.

Para combatir esa situación, informó que las denuncias podrán realizarse de manera anónima, incluso aportando fotografías o patentes de los infractores, y adelantó que las multas partirán desde los dos millones de pesos.

Más cámaras para reforzar la seguridad

Otro de los anuncios importantes fue la incorporación de diez nuevas cámaras de video vigilancia de alta resolución.

Salzotto explicó que los nuevos equipos serán instalados en sectores estratégicos donde se detectó mayor cantidad de hechos delictivos, mientras que también recordó que ya funcionan cámaras en los accesos de los establecimientos educativos y en plazas de la ciudad.

«El Centro de Monitoreo está al servicio del vecino. Colabora con la Justicia, pero también permite aportar pruebas cuando los ciudadanos las necesitan», remarcó.

Obras públicas y servicios

Durante la entrevista también respondió consultas sobre distintos barrios.

Confirmó que continúa avanzando el proyecto de cordón cuneta y asfaltado de la calle Rawson, actualmente elevado al Gobierno Provincial, y aseguró que existen más de 50 proyectos de extensión de gas en distintas etapas administrativas.

Asimismo ratificó que continuarán las obras en calles como Guatemala, Budapest, Panamá, Perú y Atenas, donde además algunos vecinos manifestaron su intención de colaborar para concretar el asfaltado.

Respecto al transporte público urbano, Salzotto reconoció que continúa siendo un objetivo de gestión, aunque explicó que el contexto económico nacional y la eliminación de subsidios obligan a analizar un sistema concesionado y con financiamiento compartido.

Un año y medio de gestión con presencia territorial

Consultada sobre su estilo de conducción (estar en todos lados), la intendente sostuvo que eligió una gestión cercana a los vecinos y aseguró que dedica gran parte de su tiempo a recorrer barrios, supervisar obras y acompañar a su equipo de trabajo.

«Me gusta estar presente. A veces los problemas se pueden resolver y otras veces no, pero creo que el vecino necesita ver a sus funcionarios en territorio», señaló.

También recordó que continúa utilizando el dispositivo dual de seguridad dispuesto por la Justicia en el marco de la causa que mantiene contra el ex presidente del Concejo Deliberante, proceso judicial que, según indicó, se encuentra próximo a llegar a juicio.

Promoción del Parque Industrial

Finalmente, Salzotto hizo referencia a su reciente viaje a Buenos Aires, donde participó de encuentros con representantes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), el embajador de la Unión Europea y empresarios internacionales.

Según explicó, uno de los principales objetivos fue continuar promocionando el Parque Industrial de Catriel como un espacio atractivo para futuras inversiones productivas que permitan diversificar la economía local y generar nuevas oportunidades de empleo