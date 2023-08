Fin de la barrera sanitaria?

El gobernador Sergio Ziliotto indicó que “el SENASA ha reconocido que somos un país libre de aftosa, con o sin vacunación. Entonces las barreras comerciales no pueden existir en la Argentina”. En la apertura del Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal destacó el Plan Ganadero de La Pampa que ha recuperado el stock y potenciado las exportaciones de carne.

El gobernador Sergio Ziliotto reclamó que se elimine la barrera sanitaria que impide el paso de la carne con hueso al sur del río Colorado, atento a las condiciones sanitarias de la Argentina como país libre de fiebre aftosa desde hace casi 17 años. Dejó en claro que se trata de una barrera “comercial” y no sanitaria. “Vamos a cumplir 17 años sin focos de fiebre aftosa. El SENASA ha reconocido que somos un país libre de aftosa, con o sin vacunación, entonces, las barreras comerciales no pueden existir en la Argentina”, afirmó.

El reclamo lo hizo este martes durante la apertura del encuentro “La Sanidad y el Futuro de la Ganadería”, en el marco del 12º Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal. El encuentro fue convocado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y organizado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). El Congreso presenta una mirada amplia sobre la salud animal, participando funcionarios del SENASA y de la Organización Mundial de Salud Animal.

En la apertura, Ziliotto hizo un repaso del impacto que ha tenido el Plan Ganadero Provincial como política pública que lleva 18 años. “Podemos mostrar un crecimiento permanente de todas las variables en las cuales se pueden analizar la actividad ganadera. Crece el stock ganadero: 2,4% con respecto al 2022; hemos crecido en faena, 7,8% en el 2022; hemos crecido en exportaciones, 5,4%. Podemos mostrar al país que en La Pampa estamos llegando al 71% en producción de terneros”, repasó. Además, destacó a los frigoríficos. “La industria tiene una realidad inédita para la Provincia. Hoy el 46% de la faena se exporta. No solo por una política de Estado y trabajo conjunto entre lo público y lo privado, es por la calidad de lo que producimos”, afirmó.

Barrera comercial

La Pampa viene pidiendo desde hace años que se levante la barrera sanitaria, que impide el paso del “asado con hueso” al sur del Río Colorado porque, entre otras cuestiones, es una provincia libre de fiebre aftosa.

“Como pampeano no puedo dejar de abordar un tema, es un tema que quizás tenga controversias, pero debemos sacarlo de abajo de la alfombra. En la Argentina tenemos que discutir todo, tenemos que escucharnos, ver como salimos por arriba. Vamos a cumplir 17 años sin focos de fiebre aftosa. El Senasa ha reconocido que somos un país libre de aftosa, con o sin vacunación. Entonces las barreras comerciales no pueden existir en la Argentina. No se trata de restringir mercados, se trata de potenciarlos. El mundo demanda alimentos, y el alimento que producimos, en este caso, la carne bovina es de excelente calidad. Ganar nuevos mercados es el enorme desafío”, planteó el Gobernador.

Un rato antes, el vicepresidente del SENASA, Rodolfo Acerbi, en su discurso, le hizo un guiño al reclamo pampeano: “hace 16 años que desde la Quiaca a Ushuaia el país es libre de aftosa y el tema de vacunación es una estrategia geográfica, en lugar sí, en un lugar no. No podemos pegarnos tiros en los pies por defender regiones. Tenemos que trabajar juntos y el logro de poder alcanzar sanidad con un impacto en las exportaciones, porque la sanidad sobre la producción sola es importante, pero no es trascendente para nuestro país”.

Luego le dejó un mensaje a los productores: “Todos los días ustedes son gobierno de su campo, piensan en producir más, Senasa no tiene que ser un obstáculo, sino ser parte de la solución”.