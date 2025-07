fórmulas, un invento y precios » Catriel25Noticias.com

Distintos plomeros dejan sus recomendaciones ante una nueva ola polar. Cuánto cuestan las bombas y una extraña receta casera. Más vale prevenir que curar.

El pronóstico del tiempo para los próximos días mete miedo. Desde los Municipios llaman a tomar precauciones y brindan recomendaciones ante las adversas condiciones climáticas que se prevén. La última ola polar causó estragos y muchos dolores de cabeza en la región. Y se viene otra…

En ese inquietante contexto, una de las mayores preocupaciones radica en cómo evitar que el sistema de agua vuelva a claudicar por la rotura de las cañerías y las bombas producto del intenso frío.

En ese sentido, nos planteamos cómo evitar que los caños se congelen y ahorrar disgustos y una importante suma de dinero implementando una efectiva protección.

El que sabe, sabe: el consejo de los plomeros para prevenir congelamientos

Para ello recogimos las opiniones de expertos plomeros que, a modo de servicio, compartiremos con nuestros lectores. Es que casi nadie en la región está exento de sufrir sobresaltos por este verdadero karma que el invierno trae consigo a la zona.

Paolo Toledo, de Toledo Mantenimiento, dio a entender de entrada que si el frío es extremo nada será suficiente… “El aislante es hasta 5 grados bajo cero, a partir de ahí se complica”, aclaró.

No obstante, aportó un par de soluciones y consejos útiles. “Lo ideal con las bombas es ponerle cobertor tipo conservadora de telgopor y arriba aislante, envolverlo y dejarle respiración para la pasada de aire para que la bomba no se sobrecaliente”, indicó.

Ante el crecimiento exponencial de la demanda, advirtió que hay faltantes “y abusos”. “Lo que estamos aconsejando como alternativa si no se consigue aislante para estos casos, es usar el aislante de techo que viene de 20 metros, con eso estuvimos recubriendo la vez pasada”.

El trabajador se quejó de los empresarios y comerciantes especuladores que se aprovechan de la situación para sacar tajada. “Hay muchos abusos, eh, digamos todo. Por la primera bomba me pidieron 35 mil pesos y cuando mandé a comprar la segunda ya la habían subido el 100 % y costaba 75 mil pesos… En algunos lados hoy vale eso último y en otros locales entre 120 y 150 mil, se mide por baño. Yo la que más coloco es la bombita para dos sanitarios. Le estaba aconsejando Mercado Libre a mis clientes y se las encargo por esa vía. En Cipolletti está Fluidos Patagónicos o el Corralón Tronador”, aportó el dato con distintas opciones de proveedores.

Otra de las razones por las que conviene evitar a toda costa tener que reponer la bomba es por las insoportables demoradas. “A veces tarda en conseguirse, no es común que se rompa, no hay tanto stock. El otro día hubo vecinos que estaban sin agua y tuvimos que sacar la bomba y habilitar el sifón para obtener agua. Esperemos no se repita. A rezarle a la naturaleza”, expresó su deseo.

Más allá de que a él laboralmente le convenga que aumente el trabajo, se pone en el lugar de la gente “porque sé que es un garrón que se rompan las cosas, un gasto inesperado, plata que la gente de a pie no tiene… Espero que nadie la pase mal”.

A propósito de esa reciente experiencia recordó por último que “tuve demasiado trabajo, horas y horas cambiando cañerías, bombas presurizadoras, yendo a descongelar cañerías y poniendo aislantes de cañerías que no se conseguían”.

La particular receta del caloventor

En sintonía con Paolo, Jorge Retamal admitió que “si es demasiado el frío, olvídate, hace desastres… Si hasta tuve que cortar caños la vez pasada y salía hielo para arriba…”.

Para sorpresa de aquellos que no son tan duchos en la materia, brindó una llamativa recomendación, a la que calificó como “una receta mía, improvisé y me salió bien”. “Lo que sugiero siempre es ponerle un poquito de calefacción o algo calentito. Yo tuve que colocar un caloventor debajo del tanque de agua provisoriamente porque la bomba presurizadora se congela si hace mucho frío”, reveló.

Al ahondar en detalles sobre esa suerte de experimento propio, contó: “Así que le saque el hielo, descongele la bomba, la volví a poner con agua caliente… Más de cuatro horas estuve laburando en eso, la volví a instalar, anduvo el agua y le puse toalla y un caloventor para que no se siga congelando. Todo protegido con unas chapas porque si no ese invento no sirve de nada”.

El episodio ocurrió “en Oro, donde al ser más despoblado se sintió más que en Cipolletti, donde también tengo mucha clientela. Fue atrás de la YPF, por La Criollita ese caso”.

Lamentó que “igualmente tuve que cambiar varias bombas que se rompieron”.

Los costos de las bombas y el servicio de protección

Por su parte, Javier Marcomini se desempeña en Neuquén H&M, servicio de instalaciones generales y recordó que aquella semana de temperaturas bajo cero records “arranque el domingo cambiando válvulas debajo de los tanques y después a partir del lunes me dediqué a cambiar bombas. Hasta el viernes estuve a full”.

Ya mirando hacia adelante instó a “cubrir con aislantes lo más que se pueda, si bien no te garantiza zafar al menos vas a tener más chances. La otra es retirar la bomba, dejar el bypass abierto, aislar la cañería y con eso se evitaría que se congele el sistema”.

A nivel precios, sostuvo que “cambiar la bomba completa, que se rompe cuando el hielo se expande y revienta la carcasa, está 100 mil pesos la más económica. De mayor diámetro o consumo puede ir hasta los 600 mil pesos. Y el servicio completo, la mano de obra sale entre 100 mil y 250 mil pesos”, avisó.

Más vale prevenir que curar. Se viene otra ola polar y muchos vecinos cruzan los dedos. Nadie quiere que le exploté la bomba casi a fin de mes…

Qué dice el pronóstico y recomiendan las autoridades

A través de la Dirección de Protección Civil de Cipolletti se brindan algunas recomendaciones a la comunidad ante el pronóstico de lluvia y probables neviscas en la ciudad, a partir del jueves 24 de julio. En caso de emergencias se recuerda a los vecinos que está habilitada la Central de emergencias municipal 109, las 24 horas.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que a partir de este jueves comienza a ingresar un frente frío con lluvias y nevadas en toda la Cordillera. Aumenta la inestabilidad en toda la región. Lluvias y neviscas probables en los Valles y Costa. Jornadas muy frías.

Se intensifica el ingreso de aire polar durante el fin de semana con nevadas y lluvias en cordillera (ciudades y rutas cordilleranas), meseta del centro de Neuquén, Región Sur rionegrina.

La dirección de Protección Civil, ante el pronóstico emitido, recomienda:

-Desenchufar artefactos eléctricos que puedan llegar a estar expuestos al agua.

– Revisar, cada cierto tiempo, el estado de los techos, el de la bajada de agua de edificios y de los desagües próximos.

– Al cruzar las calles realizarlo por las esquinas y mantener las manos fuera de los bolsillos para ayudar al equilibrio.

-Al perder el equilibrio, mantenerse alerta para apoyar las manos y proteger la cabeza.

-Caminar arrastrando los pies y más despacio de lo habitual.

-Si usas como medio de transporte bicicleta o moto tener cuidado al doblar en las esquinas ya que pierden adherencia y agarre.

Además, se solicita no arrojar agua sobre las veredas y/o dejar canillas abiertas durante la mañana, momento de temperaturas bajo cero. El agua se congela y genera una superficie peligrosa y resbalosa para transitar.

Por otro lado, se solicita a la comunidad tener presente las siguientes medidas de prevención de accidentes con monóxido de carbono:

-Controlar los artefactos con gasista matriculados

-La llama debe tener un color azul uniforme.

-Encender y apagar los braseros y estufas a leña fuera de la casa.

-No utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.

-Dejar una puerta o una ventana entreabierta.

-No arrojar plástico, goma o metales al fuego.

-Evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa.

-Controlar que los respiraderos no estén tapados.

-Apagar brasas y llamas antes de dormir.

-Ventilar la casa una vez por día.

