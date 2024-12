fue a una fiesta en Catriel y le desvalijaron la casa » Catriel25Noticias.com

La propietaria se enteró cuando en horas de la madrugada comenzaron a llegarle notificaciones de que los ladrones intentaban usar sus tarjetas para comprar.

El robo se produjo en la madrugada de este jueves y se sospecha que los delincuentes llegaron en un vehículo para poder cargar los elementos sustraídos.

La dueña de casa, que no se encontraba en el lugar, (según trascendió estaba en una fiesta de egresados en catriel) relató «me entraron a robar a mi casa luiggi 451, se llevaron muchísimas cosas me dieron vuelta la casa».

«Me llevaron taladros, molas, todas las cosas de uñas, máquinas y esmaltes, aro de luz, plata, celulares, carpas, 2 teles que gracias a Dios los encontramos en el patio del vecino de atrás de mi casa.

Y muchas cosas más

Agradezco x favor cualquier dato «