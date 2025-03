funcionario denunciado por acosar a una joven y a una menor » Catriel25Noticias.com

Un funcionario municipal tuvo que pedir disculpas a familiares de una joven y de una niña de 13 años por haberlas acosado. (Imagen ilustrativa Web)

Según la versión de uno de los denunciantes, el joven funcionario pertenece al partido “Primero Río Negro”, esperaba el momento cuando una mujer de 22 años estaba sola o intentaba encontrarla en la calle para decirle palabras con connotación sexual. Lo mismo hacía con una menor de 13 años, familiar de la joven de 22.

Enterada la pareja de la femenina mayor de edad, decidieron hacer la denuncia en la comisaría 9° el pasado 15 de marzo a las 11:30 horas, les solicitaron pruebas y mostraron chats que el acosador enviaba a la mujer. Fueron derivados a la comisaría de la familia, desde allí, las actuaciones serían elevadas al Juzgado de Paz local.

Con respecto a la menor de edad, sus padres no hicieron la denuncia para no exponer aún más a la niña. Viendo que todo era muy burocrático, decidieron ir a buscar al funcionario a su domicilio y le exigieron pedir disculpas a ambas mujeres y a la familia y prometer no repetir hechos de esta índole.

En un momento del encuentro, el funcionario se sinceró y le dijo a los familiares de las jóvenes acosadas estar arrepentido y que tenía mucho temor a las represalias ya que el hecho había trascendido. “Fui al Concejo a conversar con la otra referente de mi partido, y me aconsejó tomarme una licencia por 15 días hasta que ya no se hable más del tema”, expresó

Se desconoce si el partido político al cual representa (Primero Río Negro) tomará medidas.

ACOSO SEXUAL

El acoso sexual y el hostigamiento sexual son un tipo de violencia de género que consiste en conductas de naturaleza sexual que incomodan, molestan o humillan a una persona como insinuaciones o acercamientos sexuales.