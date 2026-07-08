Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El Municipio de Catriel organiza una intensa jornada de intercambio estratégico en políticas publicas donde participaran Cámaras de Empresarias, de Comercio, representantes de organismos y funcionarios. Será este miércoles en el salón de la terminal de ómnibus.
En la gestión pública, la interacción entre instituciones es clave para optimizar recursos, mejorar la toma de decisiones y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.
En este contexto, el fortalecimiento de redes de cooperación y el establecimiento de alianzas estratégicas son herramientas esenciales para lograr una administración más eficiente y transparente.
Estas acciones facilitan la implementación de políticas públicas más coordinadas, asegurando que los recursos se utilicen de manera óptima y que las estrategias tengan un impacto real en la sociedad.
Programa JORNADA DE NETWORKING
Parque Industrial Catriel (PIC)
Miércoles 8 de julio 2026 – Salón Terminal de Ómnibus Catriel
17:00 hs | Acreditación y recepción de asistentes
Recepción, acreditación y bienvenida a empresas, instituciones y autoridades.
17:15 hs | Apertura institucional
17:20 hs | Apertura oficial
Palabras del Secretario de Planificación y Desarrollo Milton Molina.
Presentación del equipo técnico de la Mesa Matriz Hidrocarburífera.
Presentación de las autoridades del Parque Industrial Catriel (EAPIC).
Palabras de la Presidenta del EAPIC e Intendente de Catriel, Lic. Daniela Salzotto.
Presentación de las empresas, cámaras y mesas participantes.
17:45 hs | Primer panel
Parque Industrial Catriel: presente y proyección
Exponen:
Téc. Milton Molina
Adriana Riveros
Abogada Soledad Ponce, Secretaria de Parques Industriales y Zona Franca (modalidad virtual)
Presentación institucional del Parque Industrial Catriel.
Moderador: Paulo Pérez
18:10 hs | Segundo panel
Fortalecimiento del entramado productivo local
Exponen:
Cámara Empresarial CASEPE
Cámara de Servicios
Moderador: Evelyn Ruiz
18:30 hs | Tercer panel
Financiamiento para el desarrollo industrial
Disertante:
Abogada Soledad Ponce, Secretaria de Parques Industriales y Zona Franca (modalidad virtual)
Moderador: Paulo Pérez
18:45 hs | Coffee Break
Espacio de Networking e intercambio entre empresas e instituciones.
19:00 hs | Cuarto panel
Sustentabilidad e innovación para el desarrollo industrial
Disertante:
Ing. Paloma Magraht, especialista en eficiencia energética y parques solares.
Moderador: Evelyn Ruiz
19:20 hs | Quinto panel
Logística para el desarrollo del Parque Industrial
Moderador: Paulo Pérez
19:45 hs | Cierre de la jornada
Conclusiones finales.
Agradecimiento a las autoridades, empresas e instituciones participantes.
Invitación a continuar el espacio de vinculación y networking.