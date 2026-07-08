Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El Municipio de Catriel organiza una intensa jornada de intercambio estratégico en políticas publicas donde participaran Cámaras de Empresarias, de Comercio, representantes de organismos y funcionarios. Será este miércoles en el salón de la terminal de ómnibus.

En la gestión pública, la interacción entre instituciones es clave para optimizar recursos, mejorar la toma de decisiones y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

En este contexto, el fortalecimiento de redes de cooperación y el establecimiento de alianzas estratégicas son herramientas esenciales para lograr una administración más eficiente y transparente.

Estas acciones facilitan la implementación de políticas públicas más coordinadas, asegurando que los recursos se utilicen de manera óptima y que las estrategias tengan un impacto real en la sociedad.

Programa JORNADA DE NETWORKING

Parque Industrial Catriel (PIC)

Miércoles 8 de julio 2026 – Salón Terminal de Ómnibus Catriel

17:00 hs | Acreditación y recepción de asistentes

Recepción, acreditación y bienvenida a empresas, instituciones y autoridades.

17:15 hs | Apertura institucional

17:20 hs | Apertura oficial

Palabras del Secretario de Planificación y Desarrollo Milton Molina.

Presentación del equipo técnico de la Mesa Matriz Hidrocarburífera.

Presentación de las autoridades del Parque Industrial Catriel (EAPIC).

Palabras de la Presidenta del EAPIC e Intendente de Catriel, Lic. Daniela Salzotto.

Presentación de las empresas, cámaras y mesas participantes.

17:45 hs | Primer panel

Parque Industrial Catriel: presente y proyección

Exponen:

Téc. Milton Molina

Adriana Riveros

Abogada Soledad Ponce, Secretaria de Parques Industriales y Zona Franca (modalidad virtual)

Presentación institucional del Parque Industrial Catriel.

Moderador: Paulo Pérez

18:10 hs | Segundo panel

Fortalecimiento del entramado productivo local

Exponen:

Cámara Empresarial CASEPE

Cámara de Servicios

Moderador: Evelyn Ruiz

18:30 hs | Tercer panel

Financiamiento para el desarrollo industrial

Disertante:

Abogada Soledad Ponce, Secretaria de Parques Industriales y Zona Franca (modalidad virtual)

Moderador: Paulo Pérez

18:45 hs | Coffee Break

Espacio de Networking e intercambio entre empresas e instituciones.

19:00 hs | Cuarto panel

Sustentabilidad e innovación para el desarrollo industrial

Disertante:

Ing. Paloma Magraht, especialista en eficiencia energética y parques solares.

Moderador: Evelyn Ruiz

19:20 hs | Quinto panel

Logística para el desarrollo del Parque Industrial

Moderador: Paulo Pérez

19:45 hs | Cierre de la jornada

Conclusiones finales.

Agradecimiento a las autoridades, empresas e instituciones participantes.

Invitación a continuar el espacio de vinculación y networking.