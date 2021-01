Germanier evaluará la apertura (con protocolos estrictos) de salones de eventos

(C25N) Los propietarios de salones de fiestas y eventos piden que les permitan trabajar. Es una de las pocas, o la única actividad, que no tuvo actividad durante la pandemia del Coronavirus.

A través de redes sociales manifiestan periódicamente su preocupación, no sólo porque no pueden abrir sus salones, sino por la competencia desleal que ejercen otros espacios no habilitados.

“Estamos dispuestos a respetar y hacer respetar todos los protocolos correspondientes, por nuestro bien y el de nuestros clientes”, aseguran

En la localidad, hay al menos 10 salones que permanecen cerrados desde marzo de 2020 hasta la fecha. Cada evento no sólo demanda trabajo a los propietarios de los locales, también a los servicios de cáthering, decoración, repostería, casas de vestidos para fiestas, sonido, iluminación, etc

La Intendente Viviana Germanier, luego de escuchar el reclamo a través de radio “Alas”, se comunicó con un cronista del medio para informar sobre “una reunión con el Ministro de Salud Fabián Zgaib y avanzar sobre el tema”. Se tendría en cuenta, las medidas adoptadas a nivel provincial sobre el tema.

Catriel ha bajado considerablemente los casos activos de Covid y esto abriría las puertas a nuevas excepciones.



5

/ 100









Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado