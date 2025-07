Gonzáles no acordó seguir como DT de Unión Deportiva Catriel » Catriel25Noticias.com

Luego de una reunión con la Directiva, este jueves por la noche el DT informó que no continuará al frente del fútbol de la Institución.

Después de muchas idas y vueltas, resultados que no favorecen, jugadores que no aceptan obligaciones, falta de disciplina, etc, Gonzáles dijo BASTA!!

Era un secreto a voces que en cualquier momento dejaba de dirigir a “La Depo” y aguardó hasta terminar esta primera fase del torneo de la Liga Confluencia con actuaciones muy por debajo de los esperado.

Si bien el contrato vence a fin del año en curso, trascendió que el experimentado DT habría puesto algunas condiciones para continuar la segunda parte del campeonato que comienza en dos semanas pero ante la negativa de la comisión, decidió poner fin a su relación laboral.