grandes resultados del operativo Río Negro Te Cuida » Catriel25Noticias.com

El operativo Río Negro Te Cuida, articulado entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Policía de Río Negro con el objetivo de controlar las rutas en el verano, tuvo excelentes resultados durante la tercera semana de enero, con 1.575 vehículos controlados y siete infracciones detectadas, representando menos del 0,5% del total.

El balance confirma que la presencia preventiva en rutas no solo ordena el tránsito, sino que salva situaciones antes de que se conviertan en tragedias.

En primer lugar, el volumen de controles realizados refleja un trabajo sostenido en los principales corredores viales y accesos a zonas turísticas de la zona atlántica o la cordillera, y los tramos de mayor circulación estival. Durante esos días, miles de familias y grupos de jóvenes se desplazaron por rutas rionegrinas, muchas veces en trayectos largos, lo que incrementa el riesgo si no hay controles visibles y constantes.

A su vez, uno de los indicadores más fuertes del operativo fue el resultado de los controles de alcoholemia. Se realizaron 217 test, de los cuales solo uno dio positivo, es decir, apenas el 0,46%. El dato cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que se trata de una semana atravesada por vacaciones, salidas nocturnas y eventos recreativos. Lejos de la sanción, el número expone un cambio de conducta: cada vez más conductores eligen no manejar si consumieron alcohol.

Por otra parte, la baja cantidad de infracciones detectadas, sólo siete en más de 1.500 controles, marca una tendencia clara hacia el respeto de las normas básicas: uso del cinturón, documentación en regla y conducción responsable. Detrás de esos números hay familias viajando tranquilas, adultos mayores regresando a sus hogares y jóvenes que llegan a destino sin sobresaltos.

Además del control vial, el operativo tuvo un costado humano que muchas veces no se ve en las estadísticas. Durante una recorrida, el personal asistió a una familia que había sufrido un despiste en ruta, brindándole conectividad satelital para comunicarse con sus allegados y solicitar una grúa. La intervención permitió resolver una situación de angustia en medio del trayecto, lejos de centros urbanos.

Finalmente, la prevención también se trasladó al plano educativo. A lo largo de la semana se entregó folletería informativa en distintos puntos estratégicos, con mensajes claros sobre cuidado vial y protección del entorno natural, especialmente en áreas turísticas. La información, sumada a la presencia constante en ruta, refuerza la idea de que el control no es castigo, sino acompañamiento.

El balance de la tercera semana de enero deja una señal clara: cuando hay prevención, conciencia y presencia en el territorio, los resultados se notan. Río Negro Te Cuida no solo ordena el tránsito, también construye una forma más segura de viajar.