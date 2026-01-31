Catriel: cuidado!! Yarará » Catriel25Noticias.com

Vecinos que caminaban por la bicisenda hacia la zona de “Ceferino” observaron esta especie de serpiente en las adyacencias del puente del canal principal. Veterinarios de la localidad confirmaron que se trata de una “Yarará Ñata”.

En diálogo con este medio, el Veterinario Juan Manuel Montenegro dijo que “es habitual verlas en días de mucho calor ya que buscan lugares más frescos. No hay que tenerles miedo, hay que tener cuidado”, explicó

El profesional dijo que antes no se veían tanto como ahora, pero hay esta especie en la zona.

Hace unas semana se encontró una similar en un yacimiento cercano a Rincón de Los Sauces.