Catriel y 25 de Mayo dirán presente en la 4ª Bajada Rosa “Rememos por la Vida” » Catriel25Noticias.com

Villa Regina, Río Negro. La Asociación Amateur de Deportes Náuticos y la Escuela de Kayak Aguas Coloradas se preparan para participar de la 4ª Bajada Rosa “Rememos por la Vida”, que se desarrollará el 22 de febrero de 2026 en la ciudad de Villa Regina.

El tradicional evento es organizado por la agrupación Valkirias Rosas y tiene como objetivo concientizar y acompañar una causa solidaria profundamente emotiva, bajo el lema que identifica a la jornada: “Rememos por la Vida”.

Recorrido, seguridad y acompañamiento

La regata tendrá su punto de partida en Fortín Lagunita, desde donde los palistas comenzarán la travesía a partir de las 9:00 horas, recorriendo unos 15 kilómetros río abajo por el Río Negro.

La actividad contará con un importante operativo de seguridad a cargo de la Prefectura Naval Argentina, que acompañará el recorrido con entre 7 y 8 embarcaciones, personal especializado y médicos a bordo, garantizando el resguardo de todos los participantes.

Además, el evento tendrá apoyo aéreo del Aeroclub de Villa Regina, con una avioneta que seguirá el trayecto captando imágenes, mientras que drones cumplirán funciones tanto de registro audiovisual como de control y seguridad.

Llegada y actividades finales

El arribo está previsto en el Club Náutico de Villa Regina, donde la organización recibirá a las delegaciones con un almuerzo especial, que incluirá opciones dulces y saladas, además de la torta conmemorativa de la 4ª Bajada Rosa.

Durante el encuentro también se realizarán sorteos destinados a los participantes, en un clima de camaradería y celebración.

Cupos ampliados y fuerte acompañamiento institucional

Para la edición 2026, los cupos de participación fueron ampliados a 200 personas, aunque continúan siendo limitados. La jornada contará con el acompañamiento de diversas instituciones y asociaciones de Villa Regina, y en el predio del Club Náutico se instalarán stands institucionales, todos alineados con el mensaje central del evento.

Presencia regional y compromiso solidario

La Escuela de Kayak de Catriel y 25 de Mayo participará con una numerosa delegación de palistas, reafirmando una vez más su compromiso con el deporte, la vida saludable y las causas solidarias que trascienden lo competitivo.

Más información e inscripciones: 299-5722128