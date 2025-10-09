Handball-La Escuela Municipal presente en el Nacional de Clubes » Catriel25Noticias.com

El equipo Categoría Infantiles de la Escuela Municipal de Handball emprendió viaje rumbo a San Carlos de Bariloche, donde representará a Catriel en el Torneo Nacional de Clubes 2025.

Esta será la primera experiencia nacional para los pequeños deportistas, quienes afrontan el desafío con enorme entusiasmo y compromiso. Con edades entre 11 y 12 años, los chicos vivirán días inolvidables compitiendo junto a equipos de todo el país, en un certamen que promueve el deporte formativo y la camaradería.

Durante las últimas semanas, jugadores y familias llevaron adelante diversas actividades para recaudar fondos —ventas, rifas y eventos solidarios— que hicieron posible el viaje. Además, contaron con el apoyo de la Municipalidad de Catriel, que colaboró para concretar este sueño deportivo.

Equipo – Nacional de Infantiles Bariloche 2025

Jugadores:

Loida Rojas

Sofía Almonacid

Santino Rodríguez

Taiel Rodríguez

Samuel Cardozo

Mateo Rosales

Simón Morales

Mauricio Rebolledo

Rodolfo Pérez

Luciano Cuello

Agustín González

Ian Morales

Cuerpo Técnico:

Prof. Lucho Contreras

Prof. Julieta Bogado