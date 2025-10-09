«finde largo» con múltiples actividades » Catriel25Noticias.com

Desde este viernes la ciudad ofrecerá varias alternativas para los que se quedan a disfrutar de las actividades y paisajes locales. Hay opciones particulares y municipales para todos los gustos.

Viernes 10: Carrera de autitos a piolín

Será en el playón de Bomberos a partir de las 14:00 horas. Es la segunda edición de esta exitosa actividad para toda la familia.

Organizan Grupo Scout, Club de Leones, Taller Callfú, Parroquia Cristo Obrero

Fútbol Infantil

Este domingo se juega la segunda fecha de la Liga Municipal de Fútbol Infantil, con 16 partidos a lo largo del día y la participación de más de 300 niños de distintos barrios y escuelas deportivas.

La jornada se desarrollará en el Predio Don Lobos (San Juan y Líbano), un espacio ideal para disfrutar en familia y seguir acompañando el crecimiento del deporte local.

Tenis de Mesa

Este 11 y 12 de octubre, nuestra ciudad será sede del 1° Torneo Regional de Tenis de Mesa, puntuable para el ranking nacional.

El evento reunirá a jugadores de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires, con categorías menores, sub 23 y todo competidor.

Dos jornadas en el SUM ESRN 78 (Las Américas 25), donde el deporte, la técnica y la camaradería serán protagonistas.

Newcom Octubre Rosa

El sábado 11 y domingo 12 de octubre, Catriel será sede del torneo Octubre Rosa de newcom, en adhesión al mes de la prevención del cáncer de mama.

La competencia contará con las categorías +40, +50 y +60 mixto, y se desarrollará en el SUM Municipal Eldo Oscar Carro.

Una propuesta que combina salud, actividad física y concientización, promoviendo el bienestar y la participación activa en todas las edades.

Turismo de Experiencia Gastronómica

Durante el fin de semana largo (10, 11 y 12 de octubre), sabores en el Parador Turístico Acceso Norte de 9:00 a 21:00 hs para disfrutar de una propuesta distinta.

Dulce Compañía ofrece desayunos y meriendas de estilo americano con una gran variedad de delicias caseras.

“Con una vista panorámica de la ciudad para desconectar y disfrutar de una tarde de sabores.”

Domingo 12 Bingo en kawell Anay

La agrupación de Equinoterapia organiza un bingo solidario con varias jugadas e importantes premios. Venite después del mediodía con la reposera y el mate a pasar una tarde diferente en la naturaleza.

Costanera

La costanera del Río Colorado (calle Irigoyen al fondo), espera para disfrutar de atardeceres increíbles. Otra opción para el relax.

Desde la Municipalidad de Catriel se sigue acompañando el crecimiento del deporte, la cultura y el turismo local, generando espacios de encuentro, participación y bienestar para toda la comunidad.