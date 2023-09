Ignacio y Santiago Serra rumbo al Grand Prix Mercosur en Resistencia Chaco

Los jóvenes catrielenses surgidos de la Escuela Municipal de Tenis de mesa partirán el jueves 7 de septiembre al Torneo que es puntuable para el Ranking Nacional 2023.

Ignacio Serra, actual jugador de la Selección Argentina Sub 13, y Santiago ,ex jugador de la Selección Argentina Sub 15, llegarán a tierras litoraleñas para disputar el “Grand Prix Mercosur”, torneo que se desarrollará del 8 al 10 de septiembre en el Club de Regatas Resistencia, competencia que da continuidad de la temporada 2023 correspondiente al Circuito Nacional FATM tanto para categorías Menores como Todo Competidor.

Actualmente Ignacio Serra, de muy buen presente, ocupa el 5to lugar en la Categoría Sub 13 con 518 puntos y el 7mo lugar en la Categoría Sub 15 con 480 puntos, mientras que Santiago es dueño del 7mo lugar en el Ranking Nacional Sub 17 con 460 puntos y 15to en la Categoría Sub 19 con 340 puntos.

En esta oportunidad ambos jugadores participarán en 3 categorías, Ignacio en Sub 13, sub 15 y Mayores, en tanto que Santiago lo hará en Sub 17, sub 19 y Mayores.