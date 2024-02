intento de estafa con robo de WhatsApp

“Me escribió un amigo del que hace años no tenía noticias y me pidió plata. Si por favor le podía enviar por Mercado Pago”, dijo Susana, una vecina de Catriel que por poco no cayó en una trampa.

“Menos mal que dudé y llamé rápido a mi amigo y el celular daba apagado. Ahí me di cuenta que algo no estaba bien. La verdad que son muy hábiles y te envuelven con palabras. Me pedía más de 20 mil pesos y además yo no tenía eso en mi cuenta”, dijo la mujer a radio “Alas”

“Deseo comentar esto para que no le pase a nadie más. A él le robaron el WhatsApp y se comunicaron con todos sus amigos y contactos. Siempre a alguien enganchan”, finalizó

WhatsApp: qué hacer si te hackean el celular y se filtra tu número

A continuación, detallamos una serie de recomendaciones para protegerse de este tipo de estafas:

No confiar en todas aquellas comunicaciones que resulten sospechosas.

Nunca proporcionar información confidencial como contraseñas o datos bancarios sin estar seguro de que se trata de un canal oficial, ni acceder a enlaces poco fiables.

Si un contacto te pide dinero por WhatsApp, lo mejor es pedirles hablar por teléfono o incluso verlos para corroborar de que es esa persona realmente.

En caso de creer que tu cuenta fue hackeada, deberás ponerte en contacto de inmediato con el soporte técnico de la aplicación de mensajería. WhatsApp te remitirá un código de verificación que no deberías compartir con nadie.

También se recomienda activar la verificación en dos pasos de la cuenta, para dificultar que los ciberdelincuentes accedan a ella.