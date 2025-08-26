internada y estable » Catriel25Noticias.com

La joven Greta Mendoza había recibido el alta de la Clínica Juan Domingo Perón. Se encontraba en 25 de Mayo siguiendo su recuperación pero se supo que este lunes en horas de la tarde reingresó al centro de salud de Catriel.

El traslado habría sido por decisión de las autoridades sanitarias del hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo.

Se encuentra internada y estable.

Greta Mendoza, la policía de 26 años (embarazada), se autolesionó en el pecho con el arma reglamentaria y se encontraba en terapia intensiva. Su evolución fue muy positiva y por esa razón había recibido el alta.