Denuncian que hombre de Catriel abusó de una menor de 25 de Mayo luego de contactarla por Instagram » Catriel25Noticias.com

El hecho ocurrió en el mes de julio, pero hacían varios meses que intercambiaban mensajes a través de esta red social. La familia descubrió lo ocurrido tras revisar el teléfono celular de la menor, y allí realizaron la denuncia policial.

La mamá de la chica se mostró preocupada y enojada con la justicia, ya que el acusado fue detenido en su momento, pero luego recuperó la libertad y solo se le impuso una restricción de acercamiento.

Según relató, el hombre tiene 27 años, pero se hizo pasar por una persona más joven para contactar a su hija, bajo un nombre falso y fotos de cuando era más joven.

Tras varios meses de intercambio de mensajes, la convenció de pactar un encuentro en 25 de Mayo, donde logro cometer el abuso sexual.

Los padres de la menor se enteraron de lo sucedido unos días después, cuando revisaron el teléfono celular y encontraron toda la conversación.

Al parecer, el masculino le hizo creer que se trataba de una relación de amor, pero tras cometer el abuso, desapareció.

«Él planificó todo, le pedía a mi hija que no lo fuera a meter en problemas, y que no nos contara nada a nosotros», dijo la madre de la chica.

«Ahora anda suelto como si nada y mi hija padeciendo todo lo que le paso».

«Solo pido justicia y que este tipo este preso», concluyó la mujer.

(Miguel Villablanca)