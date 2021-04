Internas de la UCR. Daniel Lezcano: ” Nuestro partido está ausente de la vida social”

Las victorias requieren previamente de derrotas. Las causas requieren siempre luchar por ellas. Vengo y sigo encauzando la bandera del radicalismo.

Vengo a pedir el acompañamiento de los radicales, porque soy un convencido que el radicalismo resurgirá desde la militancia y el compromiso para con nuestra doctrina. No vengo hacer apología del internismo, vengo a convocar a todos los radicales para que caminemos juntos en la recuperación de nuestro partido.

Es fundamental que mi mensaje se entienda desde el sentir radical verdadero. Muchos radicales que me conocen y han acompañado siempre saben de mi pasión y compromiso por las ideas de Alem, Irigoyen, Illia, larralde, lebenson, alfonsín y tantos ejemplos de próceres que vivieron su vida atado a la doctrina radical.

Vengo con la bandera de la ética y la moral, vengo con el compromiso del sentir radical. Pero también vengo con la tristeza de ver a mi partido ausente en la vida social, con la angustia de no estar en los debates de la política local y lo peor de todo con la desorientación del actual presidente del comité, me duele ver como juega a nivel nacional con el gobierno de turno, se la ha pasado fundamentando el accionar del Kirchnerismo por un lado, y ahora a nivel provincial jugando con la línea del radicalismo de cambiemos, demostrando que le da lo mismo ser de derecha que de izquierda, eso se llama no tener un rumbo, y hasta se lo puede catalogar de desorientación política. Esas cosas le hacen mal al partido, lo daña y lastima más aún.

Necesitamos orientar la UCR de catriel, necesitamos dar a nuestros afiliados la luz que necesitan para creer nuevamente en el partido, la esperanza que necesitan para ver resurgir desde las cenizas al radicalismo, y para ello debemos trabajar con el compromiso de darle certeza de que hay una dirigencia creíble. Vengo acompañado en este emprendimiento de radicales que están listo para volver al campo de lo social.

Y como dije muchos radicales ya me conocen y traigo el mensaje para aquellos que por una cosa o la otra no me acompañan o creen en mí, a ellos les digo que me den la oportunidad de demostrarle que con su apoyo volvemos todos juntos abrazados a la roja y blanca.

DANIEL LEZCANO – CANDIDATO A PTE COMITE CATRIEL



