Jardín de Infantes homenajeó a «Héroes de Malvinas»

En el marco de un proyecto impulsado por el Jardín n° 42, se concretó este miércoles en horas de la mañana, se plantó un árbol en homenaje a los Héroes de Malvinas. La actividad se llevó a cabo en la Plaza Islas Malvinas del barrio Cuatro Esquinas

El proyecto fui impulsado por la docente Jorgelina Pérez de la salita “Jirafitas” y el mismo será presentado en la Feria de Ciencias que se realizará el 15 de junio en Catriel.

Según comentó su iniciadora, “ surge del interés de los niños/as a partir de la canción de “muchachos” del Mundial de Futbol donde en unos de sus párrafos hace mención a “los pibes de Malvinas”. Allí comenzamos a investigar y realizar distintas actividades con propuestas varias, entre ellas, surgió “plantar un árbol”, en plaza Islas Malvinas con el nombre de los cinco ex combatientes de Catriel.

“La idea original, no es nuestra, lo impulso un ex combatiente de Saladillo (Bs As) quien invito a plantar 649 árboles a lo largo de toda Argentina, se replico de tal manera que supera no solo nuestro país, sino también invito a ex combatientes ingleses para reconocer a sus caídos”, afirmó la joven docente

Participaron del este evento, familiares de Luis (Patón) Molina, Roberto Rojas y Daniel Magallanes (ex Combatientes), desde el área de Medio Ambiente, municipal Vanesa Machín.

En el árbol se colocó un código QR donde desde un celular al escanearlo se puede contar con la información de todo el proyecto que han elaborado alumnos y docentes sobre Malvinas.