Jornada a pleno del futbol de la Asociación Civil » Catriel25Noticias.com

El día sábado 14 de septiembre en el predio denominado Diego y Leonel, de la familiar Lacon, ante una multitud de público y con un clima de temperatura óptima, se disputaron los encuentros correspondientes a la 3ra fecha de la Categoría MAXI 40 y la 2da fecha de la Categoría MAXI 55 del Torneo ANIVERSARIO 30 Años, de la Asociación Civil de Futbol Catriel.



En el primer encuentro por la categoría + 40 se enfrentaron en un partidazo CARNICERIA LOS AMIGOS de 25 de MAYO LA PAMPA, dirigidos tácticamente por el experimentado DT José Pela Cerda y PATAGONIA FC, dirigido por el jugador Koty Rivero.

El partido fue muy interesante de principio a fin con terribles jugadores en ambos equipos, el encuentro terminó empatado 2 a 2,

Por el lado de Carnicería Los Amigos marcaron (David Ban Ban Miranda – Dabo y Marcos Peralta de cabeza y por el lado de Patagonia FC, marcaron Carlos el distinto Fernández y Víctor koty Rivero)

La figura del encuentro fue el mediocampista Marcos Peralta de Carnicería Los Amigos, corre, mete, ordena, hace jugar y tiene gol, sin duda un todo terreno de 3 pulmones.

El segundo encuentro lo disputaron el puntero e invicto CARNICERÍA EL AMANECER de 25 de MAYO LA PAMPA y el local LA UNION.

Los de 25 fueron mucho para los locales y no lo perdonaron le convirtieron 5 si 5 goles, para los Carniceros marcaron (Esteban Espinoza, Mauro veloz Fernández, Lucas Oses. Francisco Barros y Pablo Pérez), para La Unión descontó de penal el Tanque Luis el Riojano Carreño.

Resultado final Carnicería El Amanecer 5 – La Unión 1.

La figura del encuentro fue el armador que jugó con la de Leo Messi 10, Pancho Barro que no solo alimentó permanentemente a sus delanteros de muy buenos balones, sino también convirtió un muy buen tanto para la goleada de su equipo.

El tercer encuentro de la categoría + 40 lo disputaron el REJUNTE dirigidos tácticamente por el místico Orlando Herrera y BARRIO 400 VIVIENDAS.

A priori se pensaba que el encuentro se lo podía llevar el Barrio 400 Viviendas, pero el Rejunte que de rejunte no tiene nada, plantó un equipo de jugadores con mucha personalidad y espíritu deportivo que dejó todo y más en el terreno de juego, por el lado del Barrio 400 Viviendas no se encontraron con su juego que venían teniendo y lo pagaron caro.

El resultado El Rejunte 3 (José corre caminos Villar, Juan Valdebenito que abrió el marcador y se fue lesionado y Andrés sacrificio Pino) VS Barrio 400 Viviendas 1 (Nicolás RUILOA)

La figura del encuentro el mediocampista de El Rejunte Andrés Chiva Pino, corrió por todo el terreno, ordenó y se sacrificó mucho por su equipo y una de las últimas jugadas presionó a lo Julián Álvarez a la defensa de Las 400, ganó y convirtió un gol a puro sacrificio.

LA TABLA DE POSICIONES EN ESTÁ CATEGORÍA + 40 ES LA SIGUIENTE:

Carnicería El Amanecer 6 puntos

El Rejunte 6 puntos

Barrio Esfuerzo Propio. 4 puntos

Carnicería Los Amigos. 4 puntos

Patagonia F.C. 3 puntos

Barrio 400 Viviendas. 1 punto

La Unión. 0 puntos

TABLA DE GOLEADORES + 40

David Miranda C. Los Amigos. 3 goles

Esteban Espinoza C. El Amanecer 2 goles

Juan Valdebenito El Rejunte. 2 goles

El 4ta encuentro correspondió a la 2da Fecha de la Categoría Maxi 55

Lo disputaron el puntero LAS DOS D dirigido tácticamente por Sergio Lobos y el equipo de su ex compañero RIO COLORADO F. V. C. dirigidos por su jugador N 11 Ricardo Renegado Gómez.

El encuentro fue muy parejo, comenzó ganando Rio Colorado FVC con un gol de Riki Gómez, pero de a poco Las Dos D, comenzó a manejar el balón y logró dar vuelta el marcador con goles de Enrique Spidy Reyes y Alberto Enrique Tapia.

A pocos del final Rio Colorado pudo haber llegado al empaté pero Iván Guerra portero de Las Dos D, logró anular las intenciones de Rio Colorado

La figura del encuentro fue el mediocampista de Las Dos D Walter Ceballos, si el Waly que metió, ordenó y fue un nexo muy importante entre la defensa y el ataque de su equipo.

El 5to encuentro lo disputaron los muchachos del Ruso Hofmann TAPICERÍA PANCHO y el único equipo que tiene 30 años en la liga JOAQUÍN V. GONZÁLEZ dirigido tácticamente por el maestro riojano Julio César Oliva.

El resultado fue empate Tapicería Pancho 1 (Manuel Patita Cares) VS Joaquín V González 1 (Jaime el Pampeano Valenzuela)

El encuentro fue muy disputado con grandes jugadores que en todo momento trataron de conseguir los 3 puntos.

En el último momento Jaime Valenzuela de Joaquín pudo llevarse el triunfo, pero falló en la definición.

La figura del encuentro fue precisamente el delantero de Joaquín V González Jaime Valenzuela que le hizo honor al N 10 de su camiseta, corriendo y desnivelando a los rivales, sumado que marcó con una definición de crack por arriba del muy buen portero Horacio Radiadores Ruiz.

Así terminaron los encuentros del día sábado.

TABLA DE POSICIONES DE LA CATEGORÍA + 55

LAS DOS D. 6 puntos

TAPICERÍA PANCHO 4 puntos

JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 1 punto

RIO COLORADO F.V.C. 0 puntos

TABLA DE GOLEADORES CATEGORÍA + 55

Alberto Tapia Las Dos D. 3 goles

Manuel Cares. Tapicería Pancho 2 goles

Los encuentros siguieron el domingo 15 de septiembre, desde las 13 00 horas. con los encuentros disputados por la categoría + 50

El 1er encuentro lo llevaron adelante los equipos de VETERANOS DE RINCON de LOS SAUCES NEUQUEN y LOS AMIGOS de CATRIEL.

El encuentro empezó complicado para los Neuquinos, ya que al minuto de juego se lleva el balón el flamante refuerzo de Los Amigos, el talentoso Cristian Furnier, que pisa el área con el balón dominado, Roberto Poblete, defensor de Veteranos de Rincón lo toca abajo y el colegiado José Luis Fernández, marca la pena máxima “penal”, Furnier sale lesionado y el técnico de Veteranos de Rincón Juan Carlos Gareca Jofre se va expulsado por protestar.

El balón lo toma José Balmaceda y con un disparo a la derecha del portero Beto Inostroza pone el 1 a 0 a favor de los Amigos.

Veteranos de Rincón reacciona y llega al gol por medio de José Corre camino Tapia.

A falta de 3 minutos para finalizar le queda al gran goleador Horacio Zúñiga y este no perdona y marca el segundo para los muchachos de Rincón.

Resultado final Veteranos de Rincón 2 (José Tapia y Horacio Zúñiga) VS Los Amigos 1 (José Luis Balmaceda)

La figura del encuentro fue el puntero derecho de Veteranos de Rincón José Tapia, desniveló permanentemente por derecha y marcó un gran gol para el empate transitorio de los Neuquinos.

El segundo encuentro lo disputaron JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 0 VS BARRIO ESFUERZO PROPIO 5.

El equipo del maestro Julio JOAQUÍN empezó mejor, pero a los 7 minutos tras una trifulca dentro del área de Joaquín, su central pega de más el colegiado lo ve y lo expulsa al muy buen jugador Ramón Saso, y ahí comenzó la debacle de los dirigidos por Julio Oliva, Barrio Esfuerzo Propio se dio cuenta que podía y los dirigidos por el pulpo Calello adelantó a su equipo, encerró a Joaquín y marcó por 5 con goles de (Juan la hormiga Jara, el Dr Cacho López y el gran Carlos Quiroga el hombre de peso ofensivo del Esfuerzo, que marcó por triplicado.

La figura del encuentro fue el gran goleador del Barrio Esfuerzo Propio Carlos Quiroga que estuvo intratable para la defensa del maestro Julio Oliva.

El 3er encuentro lo disputaron CLUB PUNTO UNIDO de 25 de Mayo La Pampa, dirigido tácticamente por el Búfalo Miguel Abeldaño y Barrio 400 Viviendas dirigido por Latón.

Pero de a poco los pampeanos empezaron a jugar a mayor ritmo y lograron marcar en 2 oportunidades gracias a su delantero Daniel Meglioli, a poco del final Víctor Granelli marca el 3ro, dejando el marcador 3 a 0 en favor de Club Punto Unido.

Resultado final Club Punto Unido 3 (Víctor Granelli y Daniel Meglioli X 2) VS Barrio 400 Viviendas 0.

La figura del encuentro fue Daniel Meglioli que disputó un gran encuentro de principio a fin y marcó por duplicado para los pampeanos.

El 4ta y último encuentro de la jornada lo disputó el actual Campeón LA BANDA dirigido tácticamente por César Navarro y CEFERINO dirigido tácticamente por Fabián Fuentes.

Comenzó mejor Ceferino con un gran despliegue de Dario Muñoz y Óscar Portugal, pero en la primera oportunidad que tuvo Alfredo Pity Olguin delantero goleador de La Banda, no perdonó y marcó el 1 a 0, a los 10 minutos se lesiona el arquero de La Banda el patrón Sandro Lacon y un jugador tiene que ir al arco y el pity toma la posta y se pone en la portería de La Banda.

El segundo gol para La Banda es una desinteligencia entre el marcador de punta Roberto Figueroa y el arquero Diego Gastiazoro.

El tercer gol lo realiza nuevamente Pity Olguin de penal y el 4ta y 5to gol, ya con Ceferino jugado en ataque lo consigue el gran Mauricio Pietrelli x 2.

Resultado final La Banda 5 VS Ceferino 0

La figura del encuentro fue Alfredo Pity Olguin que fue un gran jugador goleador y arquero en un encuentro loco para Alfredo.

TABLA DE POSICIONES CATEGORÍA + 50

LA BANDA. 9 puntos

VETERANOS DE RINCON 7 puntos

CLUB PUNTO UNIDO. 5 puntos

BARRIO ESFUERZO PROPIO 4 puntos

JOAQUÍN V. GONZÁLEZ. 4 puntos

BARRIO 400 VIVIENDAS. 3 puntos

LOS AMIGOS. 1 punto

CEFERINO. 0 puntos

TABLA DE GOLEADORES + 50

Alfredo Olguin. La Banda. 7 goles

Horacio Zúñiga. V. Rincón 4 goles

Carlos Quiroz. B. Esf. Propio. 3 goles

La Próxima Fecha de las 3 categorías se va a jugar íntegramente el día Domingo 22 de septiembre desde las 10 00 hs en el predio de Diego y Leonel y es el siguiente:

JOAQUÍN V. GONZÁLEZ VS RIO COLORADO FVC (Categoría +55) desde las 10:00 horas.

TAPICERÍA PANCHO VS LAS DOS D. (Categoría + 55) desde las 11:15 horas

BARRIO ESFUERZO PROPIO VS EL REJUNTE. (Categoría + 40) desde las 12:30 horas

JOAQUÍN V GONZÁLEZ VS VETERANOS DE RINCON. (Categoría + 50) desde las 13:45 horas.

BARRIO 400 VIVIENDAS VS LA UNION. (Categoría + 40) desde las 15:00 horas.

CARNICERÍA EL AMANECER VS CARNICERÍA LOS AMIGOS. (Categoría

+ 40) desde las 16:15 horas.

7- BARRIO ESFUERZO PROPIO VS BARRIO

400 VIVIENDAS. (Categoría + 50) desde las

17:30 horas.

8- CEFERINO VS LOS AMIGOS (Categoría

+ 50) desde las 18:45 horas.

9- CLUB PUNTO UNIDO VS LA BANDA.

(Categoría + 50) desde las 20:00 horas.

LIBRE CATEGORÍA + 40 PATAGONIA FC