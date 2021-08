Juicio por femicidio de Agustina. Guadalupe Inaudi: “Vamos a impugnar la decisión del jurado”

“Rebolledo es inocente, vamos a impugnar la decisión del jurado”, anticipó la Dra. Guadalupe Inaudi, abogada defensora de Ezequiel Rebolledo, en el juicio por el femicidio de la joven Catrielense Agustina Atencio.

Se trató del primer juicio por jurados en el Alto Valle. Ahora habrá una nueva audiencia para definir la pena del joven de Catriel. La abogada Inaudi junto al Dr Juan Manuel Coto, defendieron al acusado y hubo acusaciones cruzadas con la querella y hasta una denuncia ante el juez.

En diálogo con Radio Alas y C25N, la Dra. Inaudi manifestó: “en primer lugar para nosotros es un día muy triste, respetamos el veredicto del jurado pero no lo compartimos, no analizaron la pruebas, estamos convencidos de la inocencia de Ezequiel”.

PRUEBAS

La abogada se refirió a las pruebas y aseveró que no hubo femicidio, “Agustina ingresó al agua cuando estaba viva y eso no coincide con un femicidio, las infiltraciones hemáticas que los acusadores intentaron demostrar que se trató de una defensa por una agresión sexual, no pudieron determinarse si eran vitales o no, y no se pudieron descartar si fueron por el mismo curso del río cuando Agustina cayó al agua estando viva”.

Por otra parte en referencia al cuerpo de Ezequiel Rebolledo, remarcó que no presentaba ninguna lesión, “y eso también es una pauta que en un femicidio no se da. La ropa de Agustina no tenía ninguna rotura ni estiramiento, la ropa de Ezequiel tampoco, y que además sorpresivamente haya desaparecido el certificado médico que indicaba esta circunstancia, son pautas de alarma que intentamos que el jurado las tenga en cuenta y ni siquiera lo discutieron”.

“Tampoco hay rastros de ADN, es una prueba muy importante, nos llama mucho la atención que esto que ellos consideran un femicidio haya sido prácticamente el crimen perfecto por parte de un chico que se mostró segundos después en el mismo lugar delante de los testigos. El se estaba enviando audios con su hermano en el mismo momento donde la fiscalía lo acusa de haber estado cometiendo el femicidio y después siguió con su vida normal durante todo el fin de semana y el lunes se presentó a trabajar con normalidad. Todo estos nos llama mucho la atención”, manifestó.

Inaudi expresó que se trató del único hecho donde se discutió que fue lo que paso, “los peritos médicos que declararon no pudieron determinar si esto se trató de un accidente, un suicidio o un femicidio”.

Ante la pregunta de por qué Rebolledo no se presentó en la comisaría cuando se buscaba a Agustina, la profesional respondió: “Nadie se presentó espontáneamente en la comisaría, las mismas personas que estaban en el río no se presentaron, los investigadores salieron a buscarlos y aparecieron tres días después. Como el día que llamaron a Rebolledo para que vaya a la Comisaría”, sostuvo.

Respecto a una contradicción en los dichos de Rebolledo, la abogada explicó “Ezequiel miente ese día cuando le dijo a la madre de Agustina que no había estado con ella, era claro que estaba teniendo un encuentro oculto porque había sido novio de la hermana, en términos más sanos estaba de ‘trampa’”.

EZEQUIEL ES INOCENTE

La Dra. Inaudi enfatizó: “es más fácil defender a un culpable que a un inocente, cuando uno está convencido de la culpabilidad de la persona, el resultado será lo que debe ser y esta persona tendrá que pagar a pesar del trabajo que podamos hacer, el problema viene cuando uno está convencido que defiende una persona que es inocente”.

“Hace un año venimos trabajando en esta causa para poder demostrar lo que realmente pasó, sinceramente con este resultado, que una persona inocente esté pagando por un hecho sumamente trágico… todo es mucho más difícil”, aseveró.

CRUCES CON LA QUERELLA

Respecto a las acusaciones del Dr. Velasco sobre querer incluir el diario íntimo de Agustina y ofrecer una grabación de una menor de 15 años, la abogada querellante respondió: “jamás hemos intentado embarrar la cancha de ninguna manera y tampoco faltar a la memoria de Agustina. Sucedieron algunas cosas que nos sorprendieron de manera desagradable”.

“Venir después del juicio, después que nosotros ofrecimos pruebas, si la fiscalía hubiera imputado un abandono de persona nuestra defensa hubiera sido otra, nosotros nos defendimos constantemente de un femicidio no de un abandono de persona”.

“Sinceramente escuchamos que se nos ha calificado de bajeza humana, algunas actitudes que sucedieron en el juicio, por parte del abogado Velasco, que nosotros grabamos a una menor de edad es de muy mala calidad”, respondió.

Además denunció una acción del abogado de la familia Atencio, que fue denunciada ante el Juez, “nosotros notamos en un cuarto intermedio que el Dr. Velasco estaba hablando con una testigo esencial del juicio indicando que debía decir, esas actitudes son muy graves. Por eso lo denunciamos ante el juez. Sumado a esto, otra testigo menor de edad muy importante en la causa, viene a decir que la policía le dijo qué tenía que decir, o que no diga tal circunstancia de una u otra manera, es indignante, desagradable”, sentenció.

Y aclaró, “no se trataba de un diario íntimo, sino de cartas que acompañó la familia cuando Agustina estaba desaparecida. En nuestra postura se mostraba que nunca se investigó otra hipótesis. Era un sobre extenso con muchas cartas y los únicos que tenían interés de abrirlas fuimos nosotros”.

CIERRE DEL JUICIO

Sobre los motivos por los cuales Rebolledo no quiso declarar al final del juicio, su abogada explicó, “terminó muy angustiado después de los alegatos, estaba llorando, no quisimos exponerlo”

CONDENA

Luego del juicio de cesura donde se impondrá la pena por femicidio, la querella tendrá 10 días hábiles para interponer la impugnación correspondiente, “vamos a iniciar la vía recursiva sobre esta decisión del jurado, primero el TIP, luego el superior tribunal de justicia y eventualmente la corte suprema de justicia de nación”, concluyó la Dra. Guadalupe Inaudi



