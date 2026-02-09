La atraparon con una camioneta robada en Cipolletti y zafó con un aporte para el hospital » Catriel25Noticias.com

Cerraron la causa por una camioneta robada en Cipolletti: la imputada cumplió con un aporte al hospital de Catriel Catriel.

El sistema judicial rionegrino resolvió recientemente la situación procesal de dos personas involucradas en el hallazgo de un vehículo robado.

El caso se remonta al 13 de agosto de 2023, cuando en un operativo de tránsito nocturno en la localidad petrolera, la policía interceptó una camioneta Ford Ranger 2.8. Al verificar los datos, se confirmó que el rodado tenía pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en Cipolletti el 16 de abril de 2021. La conductora del vehículo, identificada como Yésica N. Sánchez, fue imputada inicialmente por el delito de encubrimiento. Sin embargo, al carecer de antecedentes penales previos, la Fiscalía propuso una solución alternativa para evitar llegar a la instancia de juicio oral.

Criterio de oportunidad y reparación económica.

A finales de 2025, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de Sánchez tras confirmar que la mujer cumplió con las pautas de comportamiento exigidas por el Código Penal.

El beneficio fue otorgado bajo la figura de «criterio de oportunidad», lo que incluyó el pago de una reparación económica destinada al Hospital de Catriel. Si bien el monto exacto de la donación no fue precisado en el fallo, la Justicia consideró que el hecho no afectaba gravemente el interés público y que la reparación al centro de salud local era suficiente para extinguir la acción penal.

La jueza María Agustina Bagniole avaló el acuerdo entre la fiscalía y la defensa, destacando que es el Ministerio Público quien define qué causas tienen mérito para ser elevadas a juicio.

También declaró que el proceso no afecta “el buen nombre y honor que pudiera gozar la imputada”, como se lo exige el CP.