Por el viento, se suspendió la última noche de la Fiesta de la Confluencia » Catriel25Noticias.com

La última noche de la Fiesta de la Confluencia se suspendió por las fuertes ráfagas de viento. Según lo informado oficialmente por la productora, la decisión es «suspender la última noche por seguridad y en resguardo del público asistente y todos los trabajadores del predio y los artistas».

Según las autoridades de Defensa Civil de Neuquén, las ráfagas superaron los pronósticos esperados. Una vez tomada la determinación, las autoridades pidieron a los asistentes que emprendan el regreso con responsabilidad y la desconcentración se realiza con tranquilidad.

Se informará sobre reprogramación.