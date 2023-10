la aventura de viajar en bicicleta a Centro América

“Es la locura de la aventura, viajar y conocer”, manifestó Mario, quien junto a su perrita “Samba” llegaron a Catriel en su bicicleta equipada para las travesías. Salieron hace unos meses desde Puerto Madryn con destino a la Península de Yucatán en México.

El viajero llegó el pasado viernes, y el clima adverso debido a vientos intensos lo obligó a hacer una parada de varios días en la ciudad, donde fue muy bien recibido por toda la comunidad. “No tengo apuro de llegar a ningún lado, quiero conocer la historia de nuestro país y de los países vecinos, escuchando a las personas mayores, ellos enseñan, llenan las ideas para escribir algunas páginas, voy escribiendo las vivencias, guardo los datos, con la idea de hacer un libro”, dijo en diálogo con Radio Alas.

Oriundo de Trelew, Rockero, habló de varios temas: “soy soltero, no tengo hijos, soy el mayor de 17 hermanos y tengo muchos sobrinos. La familia no está muy contenta, por ahí pierdo el contacto por problemas de señal o me quedo sin crédito, pero siempre están al tanto”, indicó.

Cuando llega a alguna localidad busca un trabajo para reunir los fondos necesarios para continuar con la travesía, “hago trabajos de pintura, albañilería, jardinería, tareas de electricidad, las manos las tengo para trabajar”

No se trata de cumplir un sueño o promesa, tampoco de escapar de la realidad compleja del país, “es la locura de la aventura, viajar y conocer. Al lugar que voy, ya de los libros no puedo sacar más nada, sino viajo y estoy en el lugar, conocer la península de Yucatán, las ruinas mayas, aztecas”, confesó.

“He conocido gente de tantas partes del mundo, trabajé muchos años en Península Valdéz, allí comencé a pergeñar todas esta historia, para ver si era posible hacer este viaje, todo depende de las condiciones políticas de cada país si se puede entrar o no”.

Su perra “Samba” es su acompañante más fiel: “es la súper guardiana, aparte de compañera, también sabe trabajar y le sale su changuita en las chacras para juntar animales”.

Mario tiene mil historias para contar, además es músico, tocó en varias bandas de heavy metal y punk rock, “siempre apuntamos a la denuncia social, a la protesta, en contra del sistema. Venía con una guitarra de compañera, una señora me preguntó por el precio porque tenía una nena que quería estudiar pero no le daba el presupuesto, apareció la nena por la plaza, sacó dos o tres tonos y me rompió el corazón, ¡y le regalé la guitarra!”, contó emocionado.

El viajero ingresa a cuanto pueblito puede y siempre es muy bien recibido, salvo en algunas ciudades donde no la paso bien “a todo pueblo al que he ido me han tratado maravillosamente, salvo en algunos lugares que me dejaron sin teléfono”. En Cipolletti le robaron el celular, pero en Cinco Saltos le regalaron uno, “recién ayer pude activarlo y recuperar mi número”.

Con respecto a su estadía en la localidad, Mario confesó: “la gente es maravillosa, me encantó el lugar, había pasado en un par de oportunidades pero nunca había parado, mil gracias Catriel por la buena onda”.

También mostró su preocupación por el estado de algunas rutas: “hay zonas que son de mucho tránsito, es difícil ir por la banquina, hay lugares que la ruta está destruida, por eso hay que ir con mucho cuidado. Vamos a ver si el clima se mantiene así, para salir”, concluyó.