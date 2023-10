Catriel: siguen robando en las escuelas

Este fin de semana intentaron robar en la escuela primaria 204. La alarma ahuyentó a los malvivientes. Este hecho se suma a los vandalismos y robos sufridos por otros establecimientos en las últimas semanas. Esto le ha ocasionado una pérdida de más de 2 millones de pesos al estado.

“Es la segunda vez en menos de un mes que roban los cables” manifestó preocupada una mamá de alumnos que concurren a la Escuela Nº 218 de Barrio YPF. Los delincuentes sustrajeron los cables que alimentan un ala de la institución, que permaneció durante toda la mañana sin energía eléctrica.

Durante el mes de octubre han ocurrido una serie de actos vandálicos y delictivos en las distintas instituciones educativas de Catriel. Esto comenzó el día 06 de octubre en la escuela Nº241 donde autores desconocidos robaron toda la conexión de los aires acondicionados, que es una línea específica que alimenta solo ese sector, posteriormente el 14 de octubre se robaron la conexión de la línea eléctrica. El 09 de octubre ocurrió lo mismo en el colegio primario Nª 218 ubicado en el Barrio YPF, los delincuentes sustrajeron los cables de conexión del aire, y el día 11 de este mes intentaron hacer un boquete para sustraer la bomba de agua. que se encuentra en el interior de la escuela, y finalmente esta madrugada robaron los cables de energía eléctrica.

En diálogo con Radio Alas, Laura Candia, una mamá que forma parte de la comunidad educativa del colegio, dijo “es la segunda vez en menos de un mes, anteriormente se habían llevado los cables que alimentan a los aires acondicionados. Esta mañana llegamos al colegio y estamos sin energía eléctrica en el ala derecha”.



“Vuelvo a comunicar a los padres que llegado el momento de mayor calor y los aires acondicionados no funcionan, va ser por eso, ya está radicada la denuncia” advirtió. “Nosotros como grupo de padres de la escuela venimos trabajando muy duro en esto, el año pasado se logró la reconexión de los aires y nos salió 250.000 pesos, ahora venimos y faltan los cables… es siempre lo mismo. es una inseguridad terrible la que está sufriendo la ciudad” sostuvo.

“Juntos a otros padres hacemos recorridas para que no pase nada, no nos queda otra forma, pero estamos a la deriva. Es lamentable que a esta altura no se sepa cómo se comercializa, quien compra esos cables” concluyó la mujer.

