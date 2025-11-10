“La Catrieleta” lidera en femenino » Catriel25Noticias.com

Catriel-Gran convocatoria regional y alto nivel competitivo en la primera fecha del certamen

El pasado fin de semana, 24 y 25 de octubre, se llevó a cabo en el SUM de la ESRN N°78 la Primera Fecha y Gran Prix de la Liga Municipal de Vóley, certamen que reunió a una destacada cantidad de equipos provenientes de Catriel, 25 de Mayo, Neuquén y Puelén.

El evento, organizado por la Dirección de Deportes Municipal, marcó el inicio de una competencia que promete gran nivel y continuidad durante la temporada.

En la rama femenina, participaron los equipos EMV Mayores “La Catrieleta”, 25 Vóley, CFV, Panteras, Unión, Sampa, Sub 16, Ikigai y Puelén. Tras intensas jornadas de juego, las semifinales enfrentaron a 25 Vóley vs. CFV (25 de Mayo) y a La Catrieleta vs. Panteras (Neuquén).

En una final vibrante, La Catrieleta se impuso ante 25 Vóley, coronándose campeona del Gran Prix Femenino y alcanzando el liderazgo en la tabla general. Además, Guillermina Morales fue reconocida como la Mejor Jugadora de la Final, destacando por su desempeño técnico y regularidad.

Por su parte, en la rama masculina, los equipos Pumas, Huecuenses, Tehuelches, Quilmes, Puelén, Catriel Vóley y Aston Birra animaron la jornada inaugural. Las semifinales se disputaron entre Pumas vs. Catriel Mayores y Huecuenses vs. Aston Birra, quedando la final pendiente entre Catriel Vóley y Aston Birra, que definirán el título en los próximos días.

El arbitraje estuvo a cargo del equipo encabezado por el profesor Luis Benazzi, y se realizaron distinciones individuales a los jugadores más destacados de cada encuentro.

La Liga Municipal de Vóley continuará con su segunda fecha los días 8 y 9 de noviembre, nuevamente en el SUM de la ESRN 78, con la participación confirmada de 10 equipos femeninos y 8 masculinos de distintas localidades de la región.

El certamen, que se desarrolla bajo el formato de tres fechas Gran Prix y finales, busca consolidarse como un espacio de integración deportiva, desarrollo competitivo y fortalecimiento del vóley regional.