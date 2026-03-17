La Depo arrancó con un triunfo épico ante Cipolletti » Catriel25Noticias.com

La Unión Deportiva Catriel tuvo un arranque local inolvidable en la Liga Deportiva Confluencia, al imponerse 3 a 2 ante Cipolletti en un encuentro vibrante que se definió sobre el último minuto y desató el festejo de los hinchas locales. (FM Alas / www.infosports.com.ar)

El primer gol para el conjunto catrielense lo marcó Enzo Petretto, quien abrió el marcador para la Depo. Más tarde, René Meireles anotó el segundo tanto del equipo, manteniendo a Catriel en partido en un duelo muy disputado.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a un empate, apareció nuevamente Petretto, quien en el último minuto ejecutó un espectacular tiro libre que terminó en el fondo de la red, sellando el 3 a 2 definitivo. Con dos goles y una actuación determinante, el delantero fue la gran figura del partido.

Tercera dejó un gran anticipo

En la previa del encuentro principal, la Tercera División protagonizó un verdadero partidazo ante el Albinegro, que terminó igualado 1 a 1. El encuentro fue intenso y dejó buenas sensaciones, alimentando las expectativas para el cierre de la jornada con el duelo de Primera División, que finalmente no desentonó y terminó regalando un final electrizante.

Resultados de las divisiones formativas

La jornada también incluyó los cruces de las categorías inferiores, donde Cipolletti logró imponerse en varios de los encuentros disputados.

Octava: Catriel 0 – Cipolletti 2

Novena: Catriel 1 – Cipolletti 2

Décima: Catriel 0 – Cipolletti 6

Predécima: Catriel 0 – Cipolletti 1

Quinta: Cipolletti 2 – Catriel 1

Sexta: Cipolletti 3 – Catriel 1

Séptima: Cipolletti 2 – Catriel 1

En tanto, Predécima también cayó en su compromiso frente al conjunto albinegro.