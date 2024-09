La Depo goleó a San Sebastián en Catriel » Catriel25Noticias.com

Catriel-La Depo ganó de local ante San Sebastián con una soberbia actuación dónde Gabriel Salinas, quien marcó tres goles por la 5° fecha del clausura 2024. En un encuentro favorable a los locales donde predominó el buen juego el manejo del balón y de los tiempos.

Encuentro que volvió a mostrar el buen momento del goleador Salinas que marco ya en cinco oportunidades misma cantidad de fechas aunque el no participo de la primera, un equipo atildado basado este fin de semana en la solidez defensiva encabezada por Paparone , un medio juego con Mauro Flores siempre que juega demuestra que no es uno más, el aporté de Lautaro Rivero en un a posición de armador hicieron que Gabriel Salinas contara con oportunidades que no desaprovechó para llevarse la pelota del Domingo, No se la llevo dejando la misma para contribuir desde su lugar con la institución, Bogado fue expulsado sobre los 30 minutos del complemento. En tercera división empataron 0 a 0. La próxima fecha gana los puntos por la inasistencia de club 25 de mayo. Hoy el primer equipo estreno indumentaria con nuevos sponsors a ellos gracias.

(info Mario Muñoz)