La Depo recibe a Obrero Dique » Catriel25Noticias.com

0
38


554239949 18049405832640965 8066083257475199859 n

Catriel-Este fin de semana, Unión Deportiva Catriel vuelve a decir presente en la cancha y la cita es ineludible para todos los hinchas y familias de la ciudad. Será una doble jornada cargada de emoción con partidos de divisiones inferiores y planteles mayores.

La Depo quiere darle continuidad a una racha regularmente positiva en está instancia “de vuelta” en lo que refiere a este torneo largo 2026. Los de Catriel vienen de un fin de semana de descanso y anteriormente los petroleros habían derrotado a unos de los candidatos Cipolletti en el estadio canario por 1-0

📅 Sábado 27 de septiembre – Inferiores

En la cancha de la UDC, los más chicos darán inicio a la jornada futbolera enfrentando al Club Sportivo Roca (Barrio del Medio).

  • Décima División: 14:00 hs (locales)

    • ladron e1753404258301

  • Novena División: 12:30 hs (locales)

  • Octava División: 11:00 hs (locales)

  • Séptima División: 11:00 hs (visitantes)

  • Sexta División: 12:30 hs (visitantes)

  • Quinta División: 14:30 hs (visitantes)

📅 Domingo 28 de septiembre – Planteles Mayores

La gran cita será en el estadio de la UDC, donde la Primera buscará hacerse fuerte frente a Club Obrero Dique.

💛🖤 Acompañar a la Unión

El llamado es claro: vamos todos a la cancha a alentar a nuestra querida Unión Deportiva Catriel. Un fin de semana ideal para disfrutar de fútbol en familia, con la pasión de siempre y el compromiso de nuestros jugadores que defienden los colores de la ciudad.



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí