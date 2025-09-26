La Depo recibe a Obrero Dique » Catriel25Noticias.com

Catriel-Este fin de semana, Unión Deportiva Catriel vuelve a decir presente en la cancha y la cita es ineludible para todos los hinchas y familias de la ciudad. Será una doble jornada cargada de emoción con partidos de divisiones inferiores y planteles mayores.

La Depo quiere darle continuidad a una racha regularmente positiva en está instancia “de vuelta” en lo que refiere a este torneo largo 2026. Los de Catriel vienen de un fin de semana de descanso y anteriormente los petroleros habían derrotado a unos de los candidatos Cipolletti en el estadio canario por 1-0

Sábado 27 de septiembre – Inferiores

En la cancha de la UDC, los más chicos darán inicio a la jornada futbolera enfrentando al Club Sportivo Roca (Barrio del Medio).

Décima División : 14:00 hs (locales)

Novena División : 12:30 hs (locales)

Octava División : 11:00 hs (locales)

Séptima División : 11:00 hs (visitantes)

Sexta División : 12:30 hs (visitantes)

Quinta División: 14:30 hs (visitantes)

Domingo 28 de septiembre – Planteles Mayores

La gran cita será en el estadio de la UDC, donde la Primera buscará hacerse fuerte frente a Club Obrero Dique.

Acompañar a la Unión

El llamado es claro: vamos todos a la cancha a alentar a nuestra querida Unión Deportiva Catriel. Un fin de semana ideal para disfrutar de fútbol en familia, con la pasión de siempre y el compromiso de nuestros jugadores que defienden los colores de la ciudad.