Río Negro quitó las concesiones de President Petroleum » Catriel25Noticias.com

El Gobierno de Río Negro declaró la caducidad de las concesiones de explotación de las áreas “Puesto Flores – Estancia Vieja”, “Puesto Prado” y “Las Bases”, así como de la concesión de transporte del gasoducto “Las Bases”, todas adjudicadas a la empresa President Petroleum S.A.

La decisión, formalizada mediante el Decreto 839/25 publicado en el Boletín Oficial, obedece a la situación legal de quiebra en la que cayó la compañía, lo que la inhabilita para continuar desarrollando la actividad hidrocarburífera en el territorio provincial.

Ante la importancia de las operaciones en el área Puesto Flores – Estancia Vieja, que en condiciones normales produce 132 m3/d de petróleo y 5.560 m3/d de gas, la Provincia instruyó a la empresa estatal EDHIPSA a asumir la operación transitoria. El objetivo es preservar la producción y el empleo, así como evitar daños ambientales y técnicos que podría traer aparejado una suspensión abrupta de actividades.

La asignación excepcional a EDHIPSA tendrá una vigencia de 180 días, hasta tanto se realice el nuevo llamado a licitación pública, en el marco de la Ley 17.319 y la legislación provincial vigente.

La caducidad alcanza también a las áreas “Puesto Prado” y “Las Bases”, y al gasoducto asociado, inactivo desde 2023. Con esta medida, los pozos activos, instalaciones y bienes afectados a las concesiones pasan al dominio del Estado provincial.

A su vez, la Secretaría de Energía y Ambiente, junto con la Fiscalía de Estado, avanzará en la recuperación de las deudas por regalías, cánones, multas y compromisos de inversión pendientes, en resguardo de los intereses de la Provincia.