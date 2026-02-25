fortalecen la formación laboral para el desarrollo energético » Catriel25Noticias.com

El Gobierno de Río Negro impulsa una nueva instancia de formación en oficios vinculados al desarrollo energético para preparar mano de obra local y responder a la demanda de los proyectos productivos de la provincia, fortaleciendo la empleabilidad de trabajadores y trabajadoras rionegrinas.

Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro, en articulación con Techint Ingeniería y Construcción, y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el marco del proyecto Duplicar Norte.

En esta etapa se dictarán dos cursos específicos:

Montaje Mecánico

Montaje Eléctrico

Ambas capacitaciones se desarrollarán en Catriel, con modalidad presencial y certificación otorgada por UTN y Techint. El programa es gratuito para las personas participantes.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó que “la prioridad es que el crecimiento energético y productivo se traduzca en empleo para los rionegrinos y rionegrinas. La formación es una herramienta concreta para garantizar que los puestos de trabajo que generan proyectos como Duplicar Norte sean ocupados por mano de obra local, en línea con el compromiso del 80/20 que defiende nuestra provincia”.

Asimismo, remarcó que “articular con el sector privado para capacitar trabajadores antes de que inicien las etapas más intensivas de obra es una decisión estratégica que fortalece el desarrollo y consolida el rumbo productivo de Río Negro”.

Desde la Secretaría señalaron que esta política de formación laboral forma parte de una estrategia provincial que busca que la inversión energética tenga impacto directo en el empleo formal y calificado en territorio rionegrino.